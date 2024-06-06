Не Маск. Forbes назвав найбагатшу людину світу
Категорія
Світ
Дата публікації

Не Маск. Forbes назвав найбагатшу людину світу

Арно
Джерело:  Forbes

Французький мільярдер, генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes після того, як акції його компанії в четвер зросли майже на 1,5% на біржах в Європі.

Головні тези:

  • Бернар Арно став найбагатшою людиною світу за версією Forbes з оціненим капіталом у 210,1 млрд дол.
  • Джефф Безос виявився на другому місці у рейтингу зі статками на 198 млрд дол, втім, показавши зростання у 20,8 млрд дол з початку року.
  • Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX, зайняв третю позицію зі статками на 194 млрд дол США.
  • 90% топ-10 найбагатших людей світу за версією Forbes є американцями, хоча першу позицію посідає француз Бернар Арно.
  • Динаміка статків та місця в рейтингу найбагатших людей світу значно змінюються в залежності від коливань на фондовому ринку та успішності бізнесів.

Арно знову став найбагатшою людиною світу

6 червня статки Арно зросли на 7,7 млрд дол, а акції LVMH підскочили на 1,45% до 830 євро (763,50 євро).

Про це повідомляє Forbes.

У Forbes оцінюють капітал Арно у 210,1 млрд дол, тож у рейтингу він обійшов генерального директора Tesla Ілона Маска, чиї статки нині становлять 208,6 млрд дол.

Загалом від початку року акції LVMH подорожчали на 5,5%, натомість акції Tesla впали майже на 30%.

У травні Маск обійшов Арно у рейтингу після того, як його стартап у сфері штучного інтелекту xAI залучив 6 млрд дол. За оцінками Forbes, частка Маска в xAI становить 14,4 млрд дол.

Рааніше Бернар Арно посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Рейтинг найбагатших людей світу не надто змінився

Журналісти звертають увагу на те, що статки Арно станом на початок травня сягнули 215 млрд дол.

Протягом останніх декількох місяців вони зросли аж на 7 млрд дол.

На другому щаблі рейтингу опинився засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд дол із початку року).

У трійці найбагатших також опинився засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд дол США.

Що цікаво, топ-10 найбагатших людей світу — американці — їх у цьому рейтингу 90%, попри те, що список очолив француз.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Найбагатші люди світу. Bloomberg оприлюднило новий рейтинг
Найбагатші люди світу
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
100 найвпливовіших людей світу. Хто з українців потрапив у рейтинг TIME
Time 100
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Артем Довбик потрапив до рейтингу найкращих гравців Ла Ліги
Артем Довбик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?