Французький мільярдер, генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes після того, як акції його компанії в четвер зросли майже на 1,5% на біржах в Європі.
Головні тези:
- Бернар Арно став найбагатшою людиною світу за версією Forbes з оціненим капіталом у 210,1 млрд дол.
- Джефф Безос виявився на другому місці у рейтингу зі статками на 198 млрд дол, втім, показавши зростання у 20,8 млрд дол з початку року.
- Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX, зайняв третю позицію зі статками на 194 млрд дол США.
- 90% топ-10 найбагатших людей світу за версією Forbes є американцями, хоча першу позицію посідає француз Бернар Арно.
- Динаміка статків та місця в рейтингу найбагатших людей світу значно змінюються в залежності від коливань на фондовому ринку та успішності бізнесів.
Арно знову став найбагатшою людиною світу
6 червня статки Арно зросли на 7,7 млрд дол, а акції LVMH підскочили на 1,45% до 830 євро (763,50 євро).
Про це повідомляє Forbes.
Загалом від початку року акції LVMH подорожчали на 5,5%, натомість акції Tesla впали майже на 30%.
У травні Маск обійшов Арно у рейтингу після того, як його стартап у сфері штучного інтелекту xAI залучив 6 млрд дол. За оцінками Forbes, частка Маска в xAI становить 14,4 млрд дол.
Рааніше Бернар Арно посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.
Рейтинг найбагатших людей світу не надто змінився
Журналісти звертають увагу на те, що статки Арно станом на початок травня сягнули 215 млрд дол.
Протягом останніх декількох місяців вони зросли аж на 7 млрд дол.
У трійці найбагатших також опинився засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд дол США.
Що цікаво, топ-10 найбагатших людей світу — американці — їх у цьому рейтингу 90%, попри те, що список очолив француз.
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