Французький мільярдер, генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes після того, як акції його компанії в четвер зросли майже на 1,5% на біржах в Європі.

Арно знову став найбагатшою людиною світу

6 червня статки Арно зросли на 7,7 млрд дол, а акції LVMH підскочили на 1,45% до 830 євро (763,50 євро).

Про це повідомляє Forbes.

У Forbes оцінюють капітал Арно у 210,1 млрд дол, тож у рейтингу він обійшов генерального директора Tesla Ілона Маска, чиї статки нині становлять 208,6 млрд дол. Поширити

Загалом від початку року акції LVMH подорожчали на 5,5%, натомість акції Tesla впали майже на 30%.

У травні Маск обійшов Арно у рейтингу після того, як його стартап у сфері штучного інтелекту xAI залучив 6 млрд дол. За оцінками Forbes, частка Маска в xAI становить 14,4 млрд дол.

Рааніше Бернар Арно посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Рейтинг найбагатших людей світу не надто змінився

Журналісти звертають увагу на те, що статки Арно станом на початок травня сягнули 215 млрд дол.

Протягом останніх декількох місяців вони зросли аж на 7 млрд дол.

На другому щаблі рейтингу опинився засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд дол із початку року). Поширити

У трійці найбагатших також опинився засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд дол США.