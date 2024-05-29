Нападник каталонської Жирони та національної збірної України Артем Довбик потрапив до рейтингу топ-10 найрезультативніших гравців Прімери у дебютному сезоні за все поточне століття.

Артем Довбик став найрезультативнішим українським футболістом Ла Ліги

28 травня відбулася церемонія нагородження лауреатів сезону 2023/24 у Ла Лізі. Серед претендентів на одну з нагород був українець Артем Довбик.

Український форвард Жирони Артем Довбик претендував на приз найкращому гравцю Ла Ліги. Однак у цій номінації нагороду отримав хавбек Реала Джуд Беллінгем.

Втім, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії теж не залишився без відзнаки.

Український нападник потрапив до символічної збірної сезону Ла Ліги 2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

На жаль, до числа обраних не потрапив ще один український легіонер каталонців — Віктор Циганков.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk 😍#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

Крім Довбика, до команди сезону чемпіонату Іспанії увійшли ще три гравці "Жирони": захисник Мігель Гутьєррес, півзахисник Алейш Гарсія та нападник Савіньйо.

Додамо, що найкращим тренером сезону був визнаний керманич "Жирони" Мічел.

Зазначимо, що Артем Довбик прибув на церемонію La Liga Awards разом із дружиною.

Довбика визнали найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

26-річний український футболіст Артем Довбик став найкращим бомбардирому сезону в чемпіонаті Іспанії.

Український футболіст проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі у складі "Жирони" й забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи

Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи

Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів