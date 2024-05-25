Українці отримали кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики
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Спорт
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Українці отримали кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики

гімнаст

Українські спортивні гімнасти піднялися на подіум у перший день фіналів. Наші спортсмени вибороли відразу кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Що відомо про результати українських гімнастов на Кубку світу

У болгарському місті Варна сьогодні, 25 травня, відбувся перший день фіналів в рамках етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в окремих видах багатоборства. Українці виступали у двох фіналах, і в обидвох здобули нагороди.

За свій виступ на різновисотних брусах Єлизавета Губарева отримала 13.500 бала і здобула "срібло".

У вправах на кільцях Олег Верняєв, набравши 14.066 бала. З даним результатом він став третім.

Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024

Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з'явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.

На зустрічі обговорювалися подробиці участі України на Олімпіаді та було оголошено про участь команди на турнірі.

Також в Україні підкреслили "особливе значення" Олімпіади для України.

На зустрічі продемонстрували гасло збірної на турнірі "The Will to Win" ("Воля до перемоги").

Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024. Останні дві були здобуті у настільному тенісі.

  • 18 — футбол

  • 16 — легка атлетика

  • 9 — стрибки у воду

  • 8 — фехтування, веслування

  • 7 — художня гімнастика

  • 6 — спортивна гімнастика

  • 5 — стрільба

  • 4 — плавання, боротьба

  • 3 — академічне веслування

  • 2 — велоспорт, артистичне плавання, настільний теніс

  • 1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон.

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