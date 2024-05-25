Українці отримали кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українські спортивні гімнасти піднялися на подіум у перший день фіналів. Наші спортсмени вибороли відразу кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики.
Що відомо про результати українських гімнастов на Кубку світу
У болгарському місті Варна сьогодні, 25 травня, відбувся перший день фіналів в рамках етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в окремих видах багатоборства. Українці виступали у двох фіналах, і в обидвох здобули нагороди.
За свій виступ на різновисотних брусах Єлизавета Губарева отримала 13.500 бала і здобула "срібло".
У вправах на кільцях Олег Верняєв, набравши 14.066 бала. З даним результатом він став третім.
Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024
Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства молоді та спорту України.
Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з'явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.
На зустрічі обговорювалися подробиці участі України на Олімпіаді та було оголошено про участь команди на турнірі.
Також в Україні підкреслили "особливе значення" Олімпіади для України.
На зустрічі продемонстрували гасло збірної на турнірі "The Will to Win" ("Воля до перемоги").
Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024. Останні дві були здобуті у настільному тенісі.
18 — футбол
16 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування, веслування
7 — художня гімнастика
6 — спортивна гімнастика
5 — стрільба
4 — плавання, боротьба
3 — академічне веслування
2 — велоспорт, артистичне плавання, настільний теніс
1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон.
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