Українці отримали кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українські спортивні гімнасти піднялися на подіум у перший день фіналів. Наші спортсмени вибороли відразу кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Що відомо про результати українських гімнастов на Кубку світу

У болгарському місті Варна сьогодні, 25 травня, відбувся перший день фіналів в рамках етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в окремих видах багатоборства. Українці виступали у двох фіналах, і в обидвох здобули нагороди.

За свій виступ на різновисотних брусах Єлизавета Губарева отримала 13.500 бала і здобула "срібло".

У вправах на кільцях Олег Верняєв, набравши 14.066 бала. З даним результатом він став третім.

Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024

Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з'явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.

На зустрічі обговорювалися подробиці участі України на Олімпіаді та було оголошено про участь команди на турнірі.

Також в Україні підкреслили "особливе значення" Олімпіади для України.

На зустрічі продемонстрували гасло збірної на турнірі "The Will to Win" ("Воля до перемоги").

Наразі Україна має 99 перепусток на Олімпіаду-2024. Останні дві були здобуті у настільному тенісі.