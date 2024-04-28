Ковтун здобув для України друге "золото" на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
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Спорт
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Ковтун здобув для України друге "золото" на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун
Джерело:  Champion

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув другу поспіль золоту медаль на Чемпіонаті Європи-2024 зі спортивної гімнастики. 

Що відомо про “золоту” естафету Іллі Ковтуна

Зазначається, що українського спортсмена було визнано найкращим у змаганнях з прав на перекладині.

Українець пробився у фінал, де здобув 14.6 балів, повторивши власний рекорд, встановлений раніше у рамках кваліфікаціного відбору.

Уродженець Черкас вперше в кар'єрі став чемпіоном у вправах на перекладині на чемпіонаті Європи. Загалом це його сьома медаль на Євро.

У рамках Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики окрім двох золотих медалей Ковтуна “срібло” також здобув Олег Верняєв у багатоборстві.

Бронзову медаль у змаганнях з опорних стрибків виборов Назар Чепурний.

В останній день континентальної першості, 28 квітня, наша збірна побореться за нагороди в командних змаганнях.

Що відомо про Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики цього року

Євро-2024 зі спортивної гімнастики стартувало в італійському Ріміні 24 квітня та триватиме до 28 квітня. На турнірі розіграють 16 комплектів нагород — по вісім у старшій та юніорській вікових групах, також це буде остання можливість для європейських спортсменів відібратись на Олімпіаду-2024.

До складу дорослої збірної України на турнір потрапили п'ять спортсменів: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.

У перший день турніру визначались призери у багатоборстві та фіналісти на окремих снарядах та у команді.

В яких особистих фіналах виступлять українці на Євро-2024

  • Кінь — Олег Верняєв (перше місце у кваліфікації)

  • Паралельні бруси — Ілля Ковтун (перше місце), Назар Чепурний (третє місце)

  • Перекладина — Ілля Ковтун (перше місце)

  • Опорний стрибок — Назар Чепурний (перше місце), Ігор Радівілов (друге місце)

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