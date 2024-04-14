Українські гімнастки здобули дві медалі Кубка світу у Болгарії

Українські спортсменки Вікторія Онопрієнко та Таїсія Онофрійчук вибороли дві бронзові нагороди на Кубку світу у Софії.

Українські гімнастки отримали дві медалі КС-2024

Це відбулося на турнірі у Софії.

Про успіхи українських спортсменок повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

У вправах із булавами Вікторія Онопрієнко отримала 33,000 бали й стала третьою.

Своєю чергою Таїсія Онофрійчук у вправах зі стрічкою здобула свою першу медаль на рівні Кубка світу.

32,100 бали у підсумку дозволили 15-річній українці піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, — повідомили в НОК. Поширити

Українська збірна з художньої гімнастики отримала 4 медалі

Етап у Тьє став третім у поточному сезоні Гран-прі з художньої гімнастики. На першому, що минув в естонському Тарту, українки вибороли вісім нагород (п'ять золотих), на другому в іспанській Марбельї — дві.

На третьому Гран-прі сезону Україну в індивідуальних першостях представили Вікторія Онопрієнко, Поліна Городнича і Таїсія Онофрійчук, у командних змаганнях — Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна, які у перший день етапу здобули "бронзу" у груповому багатоборстві.

Після медалі у груповому багатоборстві збірна України виступила у двох окремих фіналах командних змагань — у вправах з 5 обручами та 3 стрічками і 2 м'ячами, посівши в обох випадках п'яте місце.

Перше "золото" у Тьє Україні принесла Вікторія Онопрієнко, яка здобула перемогу у вправах з обручем (33.350 бала). Поліна Городнича у фіналі посіла восьме місце з результатом у 31.050 бала.

Ще одну золоту медаль Онопрієнко взяла у вправах з м'ячем — набрала 33.050 бала. Таїсія Онофрійчук у цій дисципліні посіла восьму сходинку (30.100).

Онофрійчук виборола "бронзу" у фіналі зі стрічкою, отримавши за свій виступ 31.400 бала. Онопрієнко стала шостою (30.850).

Поліна Городнича залишилась без нагород — була близькою до медалі у фіналі з булавами, однак зрештою посіла четверте місце (31.450). Загалом Україна не взяла медалей лише у вправах з булавами та індивідуальному багатоборстві.