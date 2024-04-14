Украинские гимнастки завоевали две медали Кубка мира в Болгарии

Украинские спортсменки Виктория Оноприенко и Таисия Онофрийчук завоевали две бронзовые награды на Кубке мира в Софии.

Украинские гимнастки получили две медали КМ-2024

Это произошло на турнире в Софии.

Об успехах украинских спортсменок сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

В упражнениях с булавами Виктория Оноприенко получила 33,000 балла и стала третьей.

В свою очередь Таисия Онофрийчук в упражнениях с лентой завоевала свою первую медаль на уровне Кубка мира.

32,100 балла в итоге позволили 15-летней украинцы подняться на третье место пьедестала почета, — сообщили в НОК. Поделиться

Украинская сборная по художественной гимнастике получила 4 медали

Этап у Тье стал третьим в текущем сезоне Гран-при по художественной гимнастике. На первом, что прошел в эстонском Тарту, украинки завоевали восемь наград (пять золотых), на втором в испанской Марбелье две.

На третьем Гран-при сезона Украину в индивидуальных первенствах представили Виктория Оноприенко, Полина Городнича и Таисия Онофрийчук, в командных соревнованиях — Диана Баева, Дарья Дуда, Алина Мельник, Валерия Перемета и Кира Ширикина, которые в первый день этапа завоевали "бронзу" в групповом многоборье.

После медали в групповом многоборье сборная Украины выступила в двух отдельных финалах командных соревнований — в упражнениях с 5 обручами и 3 лентами и 2 мячами, заняв в обоих случаях пятое место.

Первое "золото" в Тье Украине принесла Виктория Оноприенко, одержавшая победу в упражнениях с обручем (33.350 балла). Полина Городничая в финале заняла восьмое место с результатом 31.050 балла.

Еще одну золотую медаль Оноприенко взяла в упражнениях с мячом — набрала 33.050 балла. Таисия Онофрийчук в этой дисциплине заняла восьмую строчку (30.100).

Онофрийчук завоевала "бронзу" в финале с лентой, получив за свое выступление 31.400 балла. Оноприенко стала шестой (30.850).

Полина Городничая осталась без наград — была близка к медали в финале с булавами, однако заняла четвертое место (31.450). В целом Украина не взяла медали только в упражнениях с булавами и индивидуальном многоборье.