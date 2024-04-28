Украинский гимнаст Илья Ковтун получил вторую золотую медаль на Чемпионате Европы-2024 по спортивной гимнастике.
Что известно о "золотой" эстафете Ильи Ковтуна
Отмечается, что украинский спортсмен был признан лучшим в соревнованиях по правам на перекладине.
Украинец пробился в финал, где получил 14.6 балла, повторив собственный рекорд, установленный ранее в рамках квалификационного отбора.
Уроженец Черкасс впервые в карьере стал чемпионом в упражнениях на перекладине на чемпионате Европы. В общем, это его седьмая медаль на Евро.
В рамках Чемпионата Европы по спортивной гимнастике кроме двух золотых медалей Ковтуна "серебро" также получил Олег Верняев в многоборье.
Бронзовую медаль в соревнованиях по опорным прыжкам завоевал Назар Чепурной.
В последний день континентального первенства, 28 апреля, наша сборная сразится за награды в командных соревнованиях.
Что известно о Чемпионате Европы по спортивной гимнастике в этом году
Евро-2024 по спортивной гимнастике стартовало в итальянском Римини 24 апреля и продлится до 28 апреля. На турнире разыграют 16 комплектов наград — по восемь в старшей и юниорской возрастных группах, это будет последняя возможность для европейских спортсменов отобраться на Олимпиаду-2024.
В состав взрослой сборной Украины на турнир попали пять спортсменов: Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах.
В первый день турнира определялись призеры в многоборье и финалисты на отдельных снарядах и команде.
В каких личных финалах выступят украинцы на Евро-2024
Лошадь — Олег Верняев (первое место в квалификации)
Параллельные брусья — Илья Ковтун (первое место), Назар Чепурной (третье место)
Перевод — Илья Ковтун (первое место)
Опорный скачок — Назар Чепурный (первое место), Игорь Радивилов (второе место)
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