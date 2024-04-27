Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую медаль на Евро-2024
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Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую медаль на Евро-2024

Чепурной
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Назар Чепурной стал бронзовым призером турнира в опорном прыжке.

Украинец Чепурной завоевал медаль на Евро-2024

Назар Чепурной получил свою первую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

В общей сложности участниками финала в опорном прыжке на Евро-2024 стали восемь атлетов.

Среди них два украинца: Назар Чепурной и Игорь Радивилов. К борьбе за медали украинские спортивные гимнасты вышли с первым и вторым результатом в квалификации — 14.900 и 14.833 балла соответственно.

Для представителей Украины финал опорного скачка был третьим в рамках чемпионата мира в Антверпене. Перед этим Олег Верняев стал вице-чемпионом в личном многоборье, а упражнениях на коне занял седьмое место.

Как прошел финал с участием Радивилова и Чепурного

В финале все участники выполняли по две попытки: баллы скучали и делились на две. Результат определял средний показатель по результатам двух скачков.

Радивилов начал выступления первым из украинцев. За первый скачок он получил 14.800 балла, однако за второй — пониженную оценку с учетом штрафа 0.300 балла за заступление — всего 13.200.

С результатом 14.000 балла Радивилов долгое время шел на третье место. К выступлению Назара Чепурного, который, в отличие от партнера по сборной Украины, не получил снижения баллов за прыжки — 14.749 балла в среднем за две попытки.

В итоге именно Чепурной вытеснил Радивилова на четвертое место. Подобное произошло во второй раз между этими гимнастами: на чемпионате мира-2023 Чепурной также завоевал "бронзу", а Радивилов стал четвертым.

Чемпионом Европы в опорном прыжке стал британец Джейк Джерман — действующий обладатель "золота" чемпионата мира в этом виде. В борьбе за победу он опередил армянина Артура Давтяна с преимуществом всего лишь 0.033 балла.

Опорный скачок. Финал (мужчины): топ-4

  • Джейк Джерман (Великобритания) — 14.883 балла

  • Артур Давтян (Армения) — 14.850

  • Назар Чепурной (Украина) — 14.749

  • Игорь Радивилов (Украина) — 14.000

Что означает медаль Назара Чепурного

Первая медаль украинца в карьере на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Перед этим единственной наградой Чепурного была "бронза" на ЧМ-2023 (тоже в опорном прыжке).

Украина в пятый раз подряд получила медаль Евро по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Перед этим четыре года награды получал Игорь Радивилов (два "золота" и две "бронзы").

Украина с 2020 года не получает менее двух медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике.

Игорь Радивилов прервал медальную серию на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике, которая составляла четыре года. В общей сложности за карьеру он получил 13 медалей на Евро, четыре из которых золотые.

Кто такой Назар Чепурной

Назар Чепурной — 21-летний атлет из Черкасс. В 2018 году стал серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в опорном прыжке.

Дебютная награда Чепурного на гранд-турнирах по спортивной гимнастике — "бронза" чемпионата мира-2023.

В 2024 году Чепурной получил две награды: "золото" и "серебро" в опорном прыжке на этапах Кубка мира в Баку и Каире соответственно.

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