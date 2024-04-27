Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Назар Чепурной стал бронзовым призером турнира в опорном прыжке.
Украинец Чепурной завоевал медаль на Евро-2024
Назар Чепурной получил свою первую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
В общей сложности участниками финала в опорном прыжке на Евро-2024 стали восемь атлетов.
Среди них два украинца: Назар Чепурной и Игорь Радивилов. К борьбе за медали украинские спортивные гимнасты вышли с первым и вторым результатом в квалификации — 14.900 и 14.833 балла соответственно.
Для представителей Украины финал опорного скачка был третьим в рамках чемпионата мира в Антверпене. Перед этим Олег Верняев стал вице-чемпионом в личном многоборье, а упражнениях на коне занял седьмое место.
Как прошел финал с участием Радивилова и Чепурного
В финале все участники выполняли по две попытки: баллы скучали и делились на две. Результат определял средний показатель по результатам двух скачков.
Радивилов начал выступления первым из украинцев. За первый скачок он получил 14.800 балла, однако за второй — пониженную оценку с учетом штрафа 0.300 балла за заступление — всего 13.200.
С результатом 14.000 балла Радивилов долгое время шел на третье место. К выступлению Назара Чепурного, который, в отличие от партнера по сборной Украины, не получил снижения баллов за прыжки — 14.749 балла в среднем за две попытки.
Чемпионом Европы в опорном прыжке стал британец Джейк Джерман — действующий обладатель "золота" чемпионата мира в этом виде. В борьбе за победу он опередил армянина Артура Давтяна с преимуществом всего лишь 0.033 балла.
Опорный скачок. Финал (мужчины): топ-4
Джейк Джерман (Великобритания) — 14.883 балла
Артур Давтян (Армения) — 14.850
Назар Чепурной (Украина) — 14.749
Игорь Радивилов (Украина) — 14.000
Что означает медаль Назара Чепурного
Первая медаль украинца в карьере на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Перед этим единственной наградой Чепурного была "бронза" на ЧМ-2023 (тоже в опорном прыжке).
Украина с 2020 года не получает менее двух медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике.
Игорь Радивилов прервал медальную серию на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике, которая составляла четыре года. В общей сложности за карьеру он получил 13 медалей на Евро, четыре из которых золотые.
Кто такой Назар Чепурной
Назар Чепурной — 21-летний атлет из Черкасс. В 2018 году стал серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в опорном прыжке.
В 2024 году Чепурной получил две награды: "золото" и "серебро" в опорном прыжке на этапах Кубка мира в Баку и Каире соответственно.
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