Украинец Верняев завоевал "серебро" Евро-2024 по спортивной гимнастике

Украина завоевала первую медаль на мужском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Олег Верняев стал серебряным призером турнира по многоборью.

Верняев получил серебряную медаль

Это первая медаль такого рода для украинского атлета с 2017 года.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Евро-2024 по спортивной гимнастике стартовало в итальянском Римини 24 апреля и продлится до 28 апреля. На турнире разыграют 16 комплектов наград — по восемь в старшей и юниорской возрастных группах, это будет последняя возможность для европейских спортсменов отобраться на Олимпиаду-2024.

В состав взрослой сборной Украины на турнир попали пять спортсменов: Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах. В первый день турнира определялись призеры в многоборье и финалисты на отдельных снарядах и команде.

Наивысшую оценку Верняев получил за выступление на коне — 15.166 балла. Общий результат Олега в многоборье составил 84.031 балла — этого хватило для серебряной медали.

Для Верняева это 13 медаль на уровне чемпионата Европы в карьере и первая с 2017 года. С ноября 2020 года по март 2023 гимнаст был сначала отстранен, а затем дисквалифицирован из-за положительного теста на допинг.

В многоборье Украину также представил Илья Ковтун. С результатом 83.331 балла он занял шестое место. Чемпионом Европы стал киприот Мариос Георгиу.

Финал Евро-2024 по спортивной гимнастике: что известно

Сборная Украины стала первой в командной квалификации (253.661 балла) и сразится за медали в финале 28 апреля. Олег Верняев, Илья Ковтун, Назар Чепурный и Игорь Радивилов также пробились в отдельные финалы, они пройдут 26 и 27 апреля.

В каких личных финалах выступят украинцы на Евро-2024

Лошадь — Олег Верняев (первое место в квалификации)

Параллельные брусья — Илья Ковтун (первое место), Назар Чепурной (третье место)

Перевод — Илья Ковтун (первое место)

Опорный скачок — Назар Чепурный (первое место), Игорь Радивилов (второе место)

Участие Украины в ЧЕ по спортивной гимнастике

На прошедшем чемпионате Европы в 2023 году, где выступали и мужчины, и женщины, Украина завоевала одно "золото" и три "бронзы" и заняла пятое место в медальном зачете.

В 2024 году женское Евро по спортивной гимнастике состоится отдельно от мужского — 2-5 мая в Римини. Поделиться

Украина получила две лицензии на Олимпиаду-2024 по спортивной гимнастике: одну мужскую командную и одну женскую (Анна Лащевская), обе по итогам ЧМ-2023.