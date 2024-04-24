Українець Верняєв виборов "срібло" Євро-2024 зі спортивної гімнастики
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Українець Верняєв виборов "срібло" Євро-2024 зі спортивної гімнастики

Верняєв
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Україна здобула першу медаль на чоловічому чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Олег Верняєв став срібним призером турніру у багатоборстві.

Верняєв здобув срібну медаль

Це перша медаль такого ґатунку для українського атлета з 2017 року.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Євро-2024 зі спортивної гімнастики стартувало в італійському Ріміні 24 квітня та триватиме до 28 квітня. На турнірі розіграють 16 комплектів нагород — по вісім у старшій та юніорській вікових групах, також це буде остання можливість для європейських спортсменів відібратись на Олімпіаду-2024.

До складу дорослої збірної України на турнір потрапили п'ять спортсменів: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах. У перший день турніру визначались призери у багатоборстві та фіналісти на окремих снарядах та у команді.

Найвищу оцінку Верняєв отримав за виступ на коні — 15.166 бала. Загальний результат Олега в багатоборстві склав 84.031 бала — цього вистачило для срібної медалі.

Для Верняєва це 13-та медаль на рівні чемпіонату Європи в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023 гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний тест на допінг.

У багатоборстві Україну також представив Ілля Ковтун. З результатом 83.331 бала він посів шосте місце. Чемпіоном Європи став кіпріот Маріос Георгіу.

Фінал Євро-2024 зі спортивної гімнастики: що відомо

Збірна України стала першою у командній кваліфікації (253.661 бала) та побореться за медалі у фіналі 28 квітня. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Назар Чепурний та Ігор Радівілов також пробились в окремі фінали, вони пройдуть 26 та 27 квітня.

В яких особистих фіналах виступлять українці на Євро-2024

  • Кінь — Олег Верняєв (перше місце у кваліфікації)

  • Паралельні бруси — Ілля Ковтун (перше місце), Назар Чепурний (третє місце)

  • Перекладина — Ілля Ковтун (перше місце)

  • Опорний стрибок — Назар Чепурний (перше місце), Ігор Радівілов (друге місце)

Участь України у ЧЄ зі спортивної гімнастики

На минулому чемпіонаті Європи у 2023 році, де виступали й чоловіки, й жінки, Україна здобула одне "золото" та три "бронзи" і посіла п'яте місце у медальному заліку.

У 2024 році жіноче Євро зі спортивної гімнастики відбудеться окремо від чоловічого — 2-5 травня у Ріміні.

Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024 зі спортивної гімнастики: одну чоловічу командну та одну жіночу (Анна Лащевська), обидві — за підсумками ЧС-2023.

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