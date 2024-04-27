Український гімнаст Чепурний виборов бронзову медаль на Євро-2024

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Назар Чепурний став бронзовим призером турніру в опорному стрибку.

Українець Чепурний виборов медаль на Євро-2024

Назар Чепурний отримав свою першу медаль на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2024 стали вісім атлетів.

Серед них — два українці: Назар Чепурний та Ігор Радівілов. До боротьби за медалі українські спортивні гімнасти вийшли з першим та другим результатом у кваліфікації — 14.900 та 14.833 бали відповідно.

Для представників України фінал опорного стрибка був третім у межах чемпіонату світу в Антверпені. Перед цим Олег Верняєв став віцечемпіоном в особистому багатоборстві, а вправах на коні посів сьоме місце.

Як минув фінал за участі Радівілова та Чепурного

У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник за результатами двох стрибків.

Радівілов почав виступи першим з українців. За перший стрибок він отримав 14.800 бали, однак за другий — знижену оцінку з врахуванням штрафу 0.300 бали за заступ — лише 13.200.

З результатом 14.000 бали Радівілов тривалий час йшов на третьому місці. До виступу Назара Чепурного, який, на відміну від партнера по збірній Україні, не отримав зниження балів за стрибки — 14.749 бали у середньому за дві спроби.

У підсумку саме Чепурний витіснив Радівілова на четверте місце. Подібне сталося вдруге між цими гімнастами: на чемпіонаті світу-2023 Чепурний також здобув "бронзу", а Радівілов став четвертим. Поширити

Чемпіоном Європи в опорному стрибку став британець Джейк Джерман — чинний володар "золота" чемпіонату світу в цьому виді. У боротьбі за перемогу він випередив вірменина Артура Давтяна з перевагою у лише 0.033 бала.

Опорний стрибок. Фінал (чоловіки): топ-4

Джейк Джерман (Велика Британія) — 14.883 бали

Артур Давтян (Вірменія) — 14.850

Назар Чепурний (Україна) — 14.749

Ігор Радівілов (Україна) — 14.000

Що означає медаль Назара Чепурного

Перша медаль українця в кар'єрі на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Перед цим єдиною нагородою Чепурного була "бронза" на ЧС-2023 (теж в опорному стрибку).

Україна вп'яте поспіль здобула медаль Євро зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Перед цим чотири роки поспіль нагороди здобував Ігор Радівілов (два "золота" та дві "бронзи"). Поширити

Україна з 2020 року не здобуває менш як дві медалі на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики.

Ігор Радівілов перервав медальну серію на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики, яка складала чотири роки. Загалом за кар'єру він здобув 13 медалей на Євро, чотири з яких золоті.

Хто такий Назар Чепурний

Назар Чепурний — 21-річний атлет з Черкас. У 2018 році став срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор в опорному стрибку.

Дебютна нагорода Чепурного на грандтурнірах зі спортивної гімнастики — "бронза" чемпіонату світу-2023. Поширити

У 2024 році Чепурний здобув дві нагороди: "золото" та "срібло" в опорному стрибку на етапах Кубка світу в Баку та Каїрі відповідно.