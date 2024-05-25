Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украинский спортивный гимнаст поднялся на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.
Что известно о результатах украинских гимнастов на Кубке мира
В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.
За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".
В упражнениях на кольцах Олег Верняев , набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.
Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024
Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
Официальное объявление об участии Украины на Олимпийских играх в Париже появилось после встречи, в которой приняли участие глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт с журналистами.
На встрече обсуждались подробности участия Украины на Олимпиаде и было объявлено об участии команды в турнире.
Также в Украине подчеркнули особое значение Олимпиады для Украины.
На встрече продемонстрировали лозунг сборной на турнире "The Will to Win" ("Воля к победе").
Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024. Последние две были получены в настольном теннисе.
18 — футбол
16 — легкая атлетика
9 — прыжки в воду
8 — фехтование, гребли
7 — художественная гимнастика
6 — спортивная гимнастика
5 — стрельба
4 — плавание, борьба
3 — академическая гребли
2 — велоспорт, артистическое плавание, настольный теннис
1 — бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон.
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