Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украинский спортивный гимнаст поднялся на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.

Что известно о результатах украинских гимнастов на Кубке мира

В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.

За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".

В упражнениях на кольцах Олег Верняев , набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.

Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Официальное объявление об участии Украины на Олимпийских играх в Париже появилось после встречи, в которой приняли участие глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт с журналистами.

На встрече обсуждались подробности участия Украины на Олимпиаде и было объявлено об участии команды в турнире.

Также в Украине подчеркнули особое значение Олимпиады для Украины.

На встрече продемонстрировали лозунг сборной на турнире "The Will to Win" ("Воля к победе").

Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024. Последние две были получены в настольном теннисе.