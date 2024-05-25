Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике
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Спорт
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Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике

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Украинский спортивный гимнаст поднялся на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.

Что известно о результатах украинских гимнастов на Кубке мира

В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.

За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".

В упражнениях на кольцах Олег Верняев , набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.

Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Официальное объявление об участии Украины на Олимпийских играх в Париже появилось после встречи, в которой приняли участие глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт с журналистами.

На встрече обсуждались подробности участия Украины на Олимпиаде и было объявлено об участии команды в турнире.

Также в Украине подчеркнули особое значение Олимпиады для Украины.

На встрече продемонстрировали лозунг сборной на турнире "The Will to Win" ("Воля к победе").

Сейчас у Украины есть 99 пропусков на Олимпиаду-2024. Последние две были получены в настольном теннисе.

  • 18 — футбол

  • 16 — легкая атлетика

  • 9 — прыжки в воду

  • 8 — фехтование, гребли

  • 7 — художественная гимнастика

  • 6 — спортивная гимнастика

  • 5 — стрельба

  • 4 — плавание, борьба

  • 3 — академическая гребли

  • 2 — велоспорт, артистическое плавание, настольный теннис

  • 1 — бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон.

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