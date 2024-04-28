Украина во второй раз в истории стала чемпионом Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы-2024.

Украина стала чемпионом Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике

В украинской команде выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах.

Перед финалом Украина получила четыре награды, две из которых были золотыми: Илья Ковтун стал чемпионом по упражнениям на параллельных брусьях и перекладине.

По результату финала украинские гимнасты набрали 255,762 балла, опередив сборную Великобритании на 0,3 балла (255,429 балла).

Бронзовыми призерами стала сборная Италии – 252,560.

Ключевыми для победы стали выступления Олега Верняева и Ильи Ковтуна на коне (15200 и 14966 балла), а также результат Игоря Радивилова на кольцах (14500 балла).

Лучший результат в упражнениях на перекладине показал Илья Ковтун. Он второй день подряд обновил личный рекорд по этому упражнению — за программу сложностью 7.0 получил в общей сложности 15.800 баллов.

Олег Верняев показал третий лучший результат в этом упражнении (14 833 балла).

Для Украины это второе "золото" в истории на Евро в командном многоборье. Впервые это достижение украинские гимнасты показали в 2020 году.

Что означает чемпионство Украины

Эта золотая медаль — первая медаль Украины за четыре года в командном многоборье на чемпионатах Европы. В целом украинцы в пятый раз завоевали награду на Евро в команде.

Также Украина повторила второй лучший результат в истории по количеству медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. В последний раз столько наград украинские гимнасты получали в 2000 году.

Украина повторила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Впервые украинцы завоевали три "золота" на Евро-1992.