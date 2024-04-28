Украина во второй раз в истории стала чемпионом Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина во второй раз в истории стала чемпионом Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы-2024.

Украина стала чемпионом Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике

В украинской команде выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах.

Перед финалом Украина получила четыре награды, две из которых были золотыми: Илья Ковтун стал чемпионом по упражнениям на параллельных брусьях и перекладине.

По результату финала украинские гимнасты набрали 255,762 балла, опередив сборную Великобритании на 0,3 балла (255,429 балла).

Бронзовыми призерами стала сборная Италии – 252,560.

Ключевыми для победы стали выступления Олега Верняева и Ильи Ковтуна на коне (15200 и 14966 балла), а также результат Игоря Радивилова на кольцах (14500 балла).

Лучший результат в упражнениях на перекладине показал Илья Ковтун. Он второй день подряд обновил личный рекорд по этому упражнению — за программу сложностью 7.0 получил в общей сложности 15.800 баллов.

Олег Верняев показал третий лучший результат в этом упражнении (14 833 балла).

Для Украины это второе "золото" в истории на Евро в командном многоборье. Впервые это достижение украинские гимнасты показали в 2020 году.

Что означает чемпионство Украины

Эта золотая медаль — первая медаль Украины за четыре года в командном многоборье на чемпионатах Европы. В целом украинцы в пятый раз завоевали награду на Евро в команде.

Также Украина повторила второй лучший результат в истории по количеству медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. В последний раз столько наград украинские гимнасты получали в 2000 году.

Украина повторила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Впервые украинцы завоевали три "золота" на Евро-1992.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинец Верняев завоевал "серебро" Евро-2024 по спортивной гимнастике
Верняев
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую медаль на Евро-2024
Чепурной
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ковтун завоевал для Украины второе "золото" на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Илля Ковтун

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?