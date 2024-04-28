Україна вдруге в історії стала чемпіоном Європи у командних змаганнях зі спортивної гімнастики

Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала золоті медалі у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи-2024.

Україна стала чемпіоном Європи у командних змаганнях зі спортивної гімнастики

В українській команді виступали Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.

Перед фіналом Україна здобула чотири нагороди, дві з яких були золотими: Ілля Ковтун став чемпіоном у вправах на паралельних брусах та перекладині.

За результатом фіналу українські гімнасти набрали 255,762 бала, випередивши збірну Великої Британії на 0,3 бала (255,429 бала).

Бронзовими призерами стала збірна Італії — 252,560.

Ключовими для перемоги стали виступи Олега Верняєва та Іллі Ковтуна на коні (15.200 та 14.966 бали), а також результат Ігоря Радівілова на кільцях (14.500 бали).

Найкращий результат у вправах на перекладині показав Ілля Ковтун. Він другий день поспіль оновив особистий рекорд у цій вправі — за програму складністю 7.0 отримав загалом 15.800 балів.

Олег Верняєв показав третій найкращий результат у цій вправі (14.833 бали).

Для України це друге "золото" в історії на Євро у командному багатоборстві. Вперше це досягнення українські гімнасти показали у 2020 році.

Що означає чемпіонство України

Ця золота медаль — перша медаль України за чотири роки у командному багатоборстві на чемпіонатах Європи. Загалом українці вп'яте вибороли нагороду на Євро у команді.

Також Україна повторила другий найкращий результат в історії за кількістю медалей на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Востаннє стільки нагород українські гімнасти здобували у 2000 році.

Україна повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Вперше українці вибороли три "золота" на Євро-1992.