Украинец Артем Довбык попал в рейтинг лучших игроков Ла Лиги
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Украинец Артем Довбык попал в рейтинг лучших игроков Ла Лиги

Артем Довбык
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Источник:  online.ua

Нападающий каталонской Жироны и национальной сборной Украины Артем Довбык попал в рейтинг топ-10 самых результативных игроков Примеры в дебютном сезоне за текущий сезон.

Артем Довбык стал самым результативным украинским футболистом Ла Лиги

28 мая состоялась церемония награждения лауреатов сезона 2023/24 в Ла Лиге. Среди претендентов на одну из наград был украинец Артём Довбик.

Украинский форвард Жироны Артем Довбык претендовал на приз лучшему игроку Ла Лиги. Однако в этой номинации награду получил хавбек Реала Джуд Беллингем.

Впрочем, самый лучший бомбардир чемпионата Испании тоже не остался без отличия.

Украинский нападающий попал в символическую сборную сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

К сожалению, в число избранных не попал еще один украинский легионер каталонцев Виктор Цыганков.

Кроме Довбика, в команду сезона чемпионата Испании вошли еще три игрока "Жироны": защитник Мигель Гутьеррес, полузащитник Алейш Гарсия и нападающий Савиньо.

Добавим, что лучшим тренером сезона был признан тренер "Жироны" Мичел.

Отметим, что Артем Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с супругой.

Довбык был признан лучшим бомбардиром чемпионата Испании

26-летний украинский футболист Артем Довбык стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.

Украинский футболист проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге в составе "Жироны" и забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

  • Артем Довбык ("Жирона") - 24 гола

  • Александр Серлот ("Вильярреал") - 23 гола

  • Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") - по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

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