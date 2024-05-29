Нападающий каталонской Жироны и национальной сборной Украины Артем Довбык попал в рейтинг топ-10 самых результативных игроков Примеры в дебютном сезоне за текущий сезон.
Артем Довбык стал самым результативным украинским футболистом Ла Лиги
28 мая состоялась церемония награждения лауреатов сезона 2023/24 в Ла Лиге. Среди претендентов на одну из наград был украинец Артём Довбик.
Украинский форвард Жироны Артем Довбык претендовал на приз лучшему игроку Ла Лиги. Однако в этой номинации награду получил хавбек Реала Джуд Беллингем.
Впрочем, самый лучший бомбардир чемпионата Испании тоже не остался без отличия.
Украинский нападающий попал в символическую сборную сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.
К сожалению, в число избранных не попал еще один украинский легионер каталонцев Виктор Цыганков.
Кроме Довбика, в команду сезона чемпионата Испании вошли еще три игрока "Жироны": защитник Мигель Гутьеррес, полузащитник Алейш Гарсия и нападающий Савиньо.
Добавим, что лучшим тренером сезона был признан тренер "Жироны" Мичел.
Отметим, что Артем Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с супругой.
Довбык был признан лучшим бомбардиром чемпионата Испании
26-летний украинский футболист Артем Довбык стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.
Украинский футболист проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге в составе "Жироны" и забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.
Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):
Артем Довбык ("Жирона") - 24 гола
Александр Серлот ("Вильярреал") - 23 гола
Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") - по 19 голов
Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.
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