Нападающий каталонской Жироны и национальной сборной Украины Артем Довбык попал в рейтинг топ-10 самых результативных игроков Примеры в дебютном сезоне за текущий сезон.

Артем Довбык стал самым результативным украинским футболистом Ла Лиги

28 мая состоялась церемония награждения лауреатов сезона 2023/24 в Ла Лиге. Среди претендентов на одну из наград был украинец Артём Довбик.

Украинский форвард Жироны Артем Довбык претендовал на приз лучшему игроку Ла Лиги. Однако в этой номинации награду получил хавбек Реала Джуд Беллингем.

Впрочем, самый лучший бомбардир чемпионата Испании тоже не остался без отличия.

Украинский нападающий попал в символическую сборную сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

К сожалению, в число избранных не попал еще один украинский легионер каталонцев Виктор Цыганков.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk 😍#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

Кроме Довбика, в команду сезона чемпионата Испании вошли еще три игрока "Жироны": защитник Мигель Гутьеррес, полузащитник Алейш Гарсия и нападающий Савиньо.

Добавим, что лучшим тренером сезона был признан тренер "Жироны" Мичел.

Отметим, что Артем Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с супругой.

Довбык был признан лучшим бомбардиром чемпионата Испании

26-летний украинский футболист Артем Довбык стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.

Украинский футболист проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге в составе "Жироны" и забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

Артем Довбык ("Жирона") - 24 гола

Александр Серлот ("Вильярреал") - 23 гола

Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") - по 19 голов