Bloomberg раскрыла еще одну тайну личной жизни Илона Маска

Согласно данным Bloomberg, скандальный американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск стал отцом в двенадцатый раз.
Главные тезисы
- Бизнесмен скрывает факт рождения двенадцатого ребенка от общественности.
- Что известно об отношениях Илона Маска с топ-менеджером компании Neuralink.
- Илон Маск также имеет детей от других партнерш, в частности от канадской певицы Grimes.
Что известно о пополнении в семье Илона Маска
Журналисты заявляют о том, что богач скрывает факт рождения своего двенадцатого ребенка.
Согласно последним данным, он в очередной раз стал отцом в начале 2024 года.
Сенсационная новость проникла в прессу благодаря инсайдерам из окружения миллиардера.
По словам анонимного источника журналистов, сам миллиардер и мать ребенка не хотят комментировать появление малыша на свет.
Что интересно, пол ребенка и его имя до сих пор не разглашаются.
Что известно о личной жизни Илона Маска
Однако их первенец умер в первые недели жизни.
Еще трое детей у миллиардера родились в отношениях с певицей Граймс. Это сын XÆA-12 Маск, дочь Экса Дарк Сидириэль Маск и сын Техно Механикус (Тео).
3 года назад Илон Маск стал отцом близнецов. Их ему родила Шион Зилис.
Кроме того, известно, что богач находился в отношениях с британской актрисой Талулой Райли и актрисой Эмбер Херд.
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