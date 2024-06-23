Bloomberg раскрыла еще одну тайну личной жизни Илона Маска
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Bloomberg раскрыла еще одну тайну личной жизни Илона Маска

Илон Маск
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, скандальный американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск стал отцом в двенадцатый раз.

Главные тезисы

  • Бизнесмен скрывает факт рождения двенадцатого ребенка от общественности.
  • Что известно об отношениях Илона Маска с топ-менеджером компании Neuralink.
  • Илон Маск также имеет детей от других партнерш, в частности от канадской певицы Grimes.

Что известно о пополнении в семье Илона Маска

Журналисты заявляют о том, что богач скрывает факт рождения своего двенадцатого ребенка.

Согласно последним данным, он в очередной раз стал отцом в начале 2024 года.

Сенсационная новость проникла в прессу благодаря инсайдерам из окружения миллиардера.

У Илона Маска родился двенадцатый ребенок в начале этого года. Его матерью является топменеджер компании Neuralink Шивон Зилис. Он является отцом не менее 12 детей. За последние пять лет родилось шесть из них. Трое от канадской певицы Grimes и трое от Шион Зилис, — сказано в сообщении медиа.

Шивон Зилис и Илон Маск с детьми (Фото: открытые источники)

По словам анонимного источника журналистов, сам миллиардер и мать ребенка не хотят комментировать появление малыша на свет.

Что интересно, пол ребенка и его имя до сих пор не разглашаются.

Что известно о личной жизни Илона Маска

Известный бизнесмен стал отцом шести детей в браке с канадской писательницей Джастин Маск.

Однако их первенец умер в первые недели жизни.

Еще трое детей у миллиардера родились в отношениях с певицей Граймс. Это сын XÆA-12 Маск, дочь Экса Дарк Сидириэль Маск и сын Техно Механикус (Тео).

3 года назад Илон Маск стал отцом близнецов. Их ему родила Шион Зилис.

Кроме того, известно, что богач находился в отношениях с британской актрисой Талулой Райли и актрисой Эмбер Херд.

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