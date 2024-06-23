Bloomberg раскрыла еще одну тайну личной жизни Илона Маска

Согласно данным Bloomberg, скандальный американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск стал отцом в двенадцатый раз.

Что известно о пополнении в семье Илона Маска

Журналисты заявляют о том, что богач скрывает факт рождения своего двенадцатого ребенка.

Согласно последним данным, он в очередной раз стал отцом в начале 2024 года.

Сенсационная новость проникла в прессу благодаря инсайдерам из окружения миллиардера.

У Илона Маска родился двенадцатый ребенок в начале этого года. Его матерью является топменеджер компании Neuralink Шивон Зилис. Он является отцом не менее 12 детей. За последние пять лет родилось шесть из них. Трое от канадской певицы Grimes и трое от Шион Зилис, — сказано в сообщении медиа. Поделиться

Шивон Зилис и Илон Маск с детьми (Фото: открытые источники)

По словам анонимного источника журналистов, сам миллиардер и мать ребенка не хотят комментировать появление малыша на свет.

Что интересно, пол ребенка и его имя до сих пор не разглашаются.

Что известно о личной жизни Илона Маска

Известный бизнесмен стал отцом шести детей в браке с канадской писательницей Джастин Маск. Поделиться

Однако их первенец умер в первые недели жизни.

Еще трое детей у миллиардера родились в отношениях с певицей Граймс. Это сын XÆA-12 Маск, дочь Экса Дарк Сидириэль Маск и сын Техно Механикус (Тео).

3 года назад Илон Маск стал отцом близнецов. Их ему родила Шион Зилис.