Бывшая жена Маска назвала ключевые стратегии успешных людей
Категория
Мир
Дата публикации

Бывшая жена Маска назвала ключевые стратегии успешных людей

Илон Маск
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Источник:  Forbes

По словам Джастин Маск, которая в течение 8 лет была замужем за миллиардером Илоном Маском и наблюдала за стратегиями достижения успеха ее мужа, нужно иметь определенные качества, в частности, умение справляться со стрессами и неудачами.

Главные тезисы

  • Успешные люди характеризуются умением справляться со стрессом и неудачами, быть одержимыми своим делом и действовать экстремально.
  • Основная стратегия успешных людей заключается в постоянном развитии, использовании уникальных качеств и превращении слабостей в преимущества.
  • Для преодоления стресса и неудач важно переосмысление ситуаций, расширение зоны комфорта и следование навязчивым идеям для достижения успеха.
  • Известные личности, такие как Билл Гейтс, Стив Джобс и Илон Маск, находят способы использовать собственные качества и переосмысливать сложные ситуации в своих интересах.
  • Богатые и успешные люди не боятся неудач, принимают проблемы как норму и стремятся к совершенству, играя в долгую игру в бизнесе и личной жизни.

Какие стратегии используют богатые и успешные люди

Она отметила, что такие известные бизнесмены как Билл Гейтс, Стив Джобс и Илон Маск готовы действовать экстремально и буквально одержимыми собственным делом.

Чрезвычайный успех является результатом экстремальной личности и достигается за счет многих других вещей… Чтобы быть богатым, успешным и вести отличный образ жизни… будьте одержимы, – подчеркивает Джастин Маск.

По ее словам, очень важно уметь использовать природные качества собственного характера и оставаться собой.

Это люди со смелыми взглядами, которые используют свой особый набор уникальных и сильных сторон... Они трансформируют слабые стороны таким образом, чтобы создать дополнительные преимущества... Они ищут партнерства с людьми, которые преуспевают в тех областях, где у них нет ни одного таланта, – объясняет бывшая жена Маска.

Как богатые и успешные преодолевают стресс и справляются с неудачами

Она подчеркнула, что главное кроется в отношении стрессов и неудач, которых следует не избегать, или умалять, а переосмысливать.

Следуйте своим навязчивым идеям, пока не начнет проявляться большая серьезная и сложная проблема, желанием решить которую вы одержимы... Играйте в долгую игру, потому что на поиск этой проблемы могут уйти годы... Они не боятся неудачи или боятся , но все равно двигаются вперед, – отмечает Джастин Маск.

Она заверила, что известные и успешные личности переживают очень сильные и часто публичные неудачи, однако находят способ переосмыслить их и использовать в собственных интересах.

Джастин Маск советует пересмотреть вещи, которые мы считаем для себя стрессовыми, расширить зону комфорта и стремиться к достижениям и совершенству, а не драм и беспорядок.

Примите тот факт, что проблемы и трудности будут продолжать возникать на вашем пути, когда вы строите свой бизнес, расширяете аудиторию и пределы своего потенциала, отмечают авторы материала.

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