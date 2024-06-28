По словам Джастин Маск, которая в течение 8 лет была замужем за миллиардером Илоном Маском и наблюдала за стратегиями достижения успеха ее мужа, нужно иметь определенные качества, в частности, умение справляться со стрессами и неудачами.
Главные тезисы
- Успешные люди характеризуются умением справляться со стрессом и неудачами, быть одержимыми своим делом и действовать экстремально.
- Основная стратегия успешных людей заключается в постоянном развитии, использовании уникальных качеств и превращении слабостей в преимущества.
- Для преодоления стресса и неудач важно переосмысление ситуаций, расширение зоны комфорта и следование навязчивым идеям для достижения успеха.
- Известные личности, такие как Билл Гейтс, Стив Джобс и Илон Маск, находят способы использовать собственные качества и переосмысливать сложные ситуации в своих интересах.
- Богатые и успешные люди не боятся неудач, принимают проблемы как норму и стремятся к совершенству, играя в долгую игру в бизнесе и личной жизни.
Какие стратегии используют богатые и успешные люди
Она отметила, что такие известные бизнесмены как Билл Гейтс, Стив Джобс и Илон Маск готовы действовать экстремально и буквально одержимыми собственным делом.
По ее словам, очень важно уметь использовать природные качества собственного характера и оставаться собой.
Как богатые и успешные преодолевают стресс и справляются с неудачами
Она подчеркнула, что главное кроется в отношении стрессов и неудач, которых следует не избегать, или умалять, а переосмысливать.
Она заверила, что известные и успешные личности переживают очень сильные и часто публичные неудачи, однако находят способ переосмыслить их и использовать в собственных интересах.
Джастин Маск советует пересмотреть вещи, которые мы считаем для себя стрессовыми, расширить зону комфорта и стремиться к достижениям и совершенству, а не драм и беспорядок.
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