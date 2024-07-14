Неизвестный пытался застрелить Трампа — первое видео покушения
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Проиcшествия
Дата публикации

Неизвестный пытался застрелить Трампа — первое видео покушения

Трамп
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Источник:  CNN

Бывшего президента США Дональда Трампа пытались убить во время его выступления в Пенсильвании. Республиканцу удалось спастись, однако он получил ранение.

Главные тезисы

  • В Пенсильвании произошло покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.
  • Агенты службы безопасности вывели Трампа со сцены после выстрелов на выступлении.
  • Состояние Трампа оценили как стабильное, хотя он получил ранение уха.
  • Политик уже выразил благодарность правоохранительным органам за быструю реакцию.

Покушение на Трампа — первые подробности

Когда раздались первые звуки выстрелов — политик сразу упал на колени, а люди вокруг начали кричать.

На столь стремительное и неожиданное развитие событий мгновенно отреагировали агенты службы безопасности Дональда Трамп.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Они молниеносно бросились к бывшему президенту США и вывели его со сцены.

В окружении охраны Дональда Трампа посадили в автомобиль.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Трамп, похоже, приподнял кулак, когда его выводили со сцены.

По словам журналистов, перед тем как республиканец упал, раздался громкий удар. Агенты помогли ему подняться, а на его лице была кровь.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Он кричал в ответ толпе и поднял кулак. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия, — сказано в сообщении.

Что известно о состоянии Трампа после покушения

С заявлением по этому поводу первым выступил спикер Трампа Стивен Чунг.

По его словам, с бывшим президентом "все хорошо".

Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все хорошо, и он находится в местном медицинском заведении. Больше подробностей будет сообщено впоследствии, — заявил он.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Чуть позже о своем состоянии рассказал и сам Дональд Трампа, отметив, что во время стрельбы в Пенсильвании он получил ранение уха.

У меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу… Это невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

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