Неизвестный пытался застрелить Трампа — первое видео покушения

Бывшего президента США Дональда Трампа пытались убить во время его выступления в Пенсильвании. Республиканцу удалось спастись, однако он получил ранение.

Покушение на Трампа — первые подробности

Когда раздались первые звуки выстрелов — политик сразу упал на колени, а люди вокруг начали кричать.

На столь стремительное и неожиданное развитие событий мгновенно отреагировали агенты службы безопасности Дональда Трамп.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Они молниеносно бросились к бывшему президенту США и вывели его со сцены.

В окружении охраны Дональда Трампа посадили в автомобиль.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Трамп, похоже, приподнял кулак, когда его выводили со сцены.

По словам журналистов, перед тем как республиканец упал, раздался громкий удар. Агенты помогли ему подняться, а на его лице была кровь.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Он кричал в ответ толпе и поднял кулак. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия, — сказано в сообщении. Поделиться

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Что известно о состоянии Трампа после покушения

С заявлением по этому поводу первым выступил спикер Трампа Стивен Чунг.

По его словам, с бывшим президентом "все хорошо".

Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все хорошо, и он находится в местном медицинском заведении. Больше подробностей будет сообщено впоследствии, — заявил он. Поделиться

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Чуть позже о своем состоянии рассказал и сам Дональд Трампа, отметив, что во время стрельбы в Пенсильвании он получил ранение уха.