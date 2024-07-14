Неизвестный пытался застрелить Трампа — первое видео покушения

Бывшего президента США Дональда Трампа пытались убить во время его выступления в Пенсильвании. Республиканцу удалось спастись, однако он получил ранение.
Главные тезисы
- В Пенсильвании произошло покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.
- Агенты службы безопасности вывели Трампа со сцены после выстрелов на выступлении.
- Состояние Трампа оценили как стабильное, хотя он получил ранение уха.
- Политик уже выразил благодарность правоохранительным органам за быструю реакцию.
Покушение на Трампа — первые подробности
Когда раздались первые звуки выстрелов — политик сразу упал на колени, а люди вокруг начали кричать.
На столь стремительное и неожиданное развитие событий мгновенно отреагировали агенты службы безопасности Дональда Трамп.
Они молниеносно бросились к бывшему президенту США и вывели его со сцены.
В окружении охраны Дональда Трампа посадили в автомобиль.
Трамп, похоже, приподнял кулак, когда его выводили со сцены.
По словам журналистов, перед тем как республиканец упал, раздался громкий удар. Агенты помогли ему подняться, а на его лице была кровь.
Что известно о состоянии Трампа после покушения
С заявлением по этому поводу первым выступил спикер Трампа Стивен Чунг.
По его словам, с бывшим президентом "все хорошо".
Чуть позже о своем состоянии рассказал и сам Дональд Трампа, отметив, что во время стрельбы в Пенсильвании он получил ранение уха.
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