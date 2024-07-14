Невідомий намагався застрелити Трампа — перше відео замаху

Колишнього президента США Дональда Трампа намагалися вбити під час його виступу в Пенсильванії. Республіканцю вдалося врятуватися, однак він отримав поранення.

Замах на Трампа — перші подробиці

Коли пролунали перші звуки пострілів — політик одразу впав на коліна, а люди навколо почали кричати.

На такий стрімкий та неочікуваний розвиток подій миттєво відреагували агенти служби безпеки Дональда Трамп.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Вони блискавично кинулися до колишнього президента США та вивели його зі сцени.

В оточенні охорони Дональда Трампа посадили о в автомобіль.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Трамп, схоже, підняв кулак, коли його виводили зі сцени.

За словами журналістів, перед тим, як республіканець впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, а на його обличчі була кров.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Він кричав у відповідь натовпу і підняв кулак. Потім його посадили в автомобіль і евакуювали з місця події, — йдеться в повідомленні. Поширити

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Що відомо про стан Трампа після замаху

З заявою з цього приводу першим виступив речник Трампа Стівен Чунг.

За його словами, з колишнім президентом "все гаразд".

Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, і він перебуває в місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде повідомлено згодом, — заявив він. Поширити

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Згодом про свій стан розповів і сам Дональд Трампа, зазначивши, що під час стрілянини в Пенсильванії він дістав поранення вуха.