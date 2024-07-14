Невідомий намагався застрелити Трампа — перше відео замаху

Колишнього президента США Дональда Трампа намагалися вбити під час його виступу в Пенсильванії. Республіканцю вдалося врятуватися, однак він отримав поранення.
Головні тези:
- У Пенсильванії стався замах на колишнього президента США Дональда Трампа.
- Агенти служби безпеки вивели Трампа зі сцени після пострілів на виступі.
- Стан Трампа оцінили як стабільний, хоча він отримав поранення вуха.
- Політик вже висловив подяку правоохоронним органам за швидку реакцію на замах.
Замах на Трампа — перші подробиці
Коли пролунали перші звуки пострілів — політик одразу впав на коліна, а люди навколо почали кричати.
На такий стрімкий та неочікуваний розвиток подій миттєво відреагували агенти служби безпеки Дональда Трамп.
Вони блискавично кинулися до колишнього президента США та вивели його зі сцени.
В оточенні охорони Дональда Трампа посадили о в автомобіль.
Трамп, схоже, підняв кулак, коли його виводили зі сцени.
За словами журналістів, перед тим, як республіканець впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, а на його обличчі була кров.
Що відомо про стан Трампа після замаху
З заявою з цього приводу першим виступив речник Трампа Стівен Чунг.
За його словами, з колишнім президентом "все гаразд".
Згодом про свій стан розповів і сам Дональд Трампа, зазначивши, що під час стрілянини в Пенсильванії він дістав поранення вуха.
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