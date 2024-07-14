Замах на Трампа — Байден миттєво відреагував
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Замах на Трампа — Байден миттєво відреагував

Джо Байден
Байден
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Американський лідер Джо Байден публічно засудив стрілянину під час виступу колишнього президента США та свого головного суперника Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Джо Байден виступив з заявою після замаху на свого суперника.
  • Стрілянина під час виступу Трампа призвела до поранень та загибелі глядача. Стрілець був нейтралізований.
  • Трамп отримав поранення вуха, але його швидко евакуювали до безпечного місця. 
  • Байден закликав США об'єднатися та засудити акт насильства, підтвердивши важливість безпеки та єдності в країні.

Байден підтримав Трампа після замаху

Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Він також подякував Секретній службі за те, що вони оперативно доставили Дональда Трампа в безпечне місце.

В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це, — підсумував Джо Байден.

Що відомо про замах на Трампа

Під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.

Трампа одразу впав на коліна, а люди довкола здійняли крик.

Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Згодом з’явилася інформація про те, що стрілець, причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Ліквідація чоловіка, який скоїв замах на Трамп (Фото: скриншот)

У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру…Це неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні, — повідомив згодом сам Дональд Трамп.

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