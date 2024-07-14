Замах на Трампа — Байден миттєво відреагував

Американський лідер Джо Байден публічно засудив стрілянину під час виступу колишнього президента США та свого головного суперника Дональда Трампа.
Головні тези:
- Джо Байден виступив з заявою після замаху на свого суперника.
- Стрілянина під час виступу Трампа призвела до поранень та загибелі глядача. Стрілець був нейтралізований.
- Трамп отримав поранення вуха, але його швидко евакуювали до безпечного місця.
- Байден закликав США об'єднатися та засудити акт насильства, підтвердивши важливість безпеки та єдності в країні.
Байден підтримав Трампа після замаху
Він також подякував Секретній службі за те, що вони оперативно доставили Дональда Трампа в безпечне місце.
Що відомо про замах на Трампа
Під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.
Трампа одразу впав на коліна, а люди довкола здійняли крик.
Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.
На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.
Згодом з’явилася інформація про те, що стрілець, причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.
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