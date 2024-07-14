Замах на Трампа — Байден миттєво відреагував

Американський лідер Джо Байден публічно засудив стрілянину під час виступу колишнього президента США та свого головного суперника Дональда Трампа.

Байден підтримав Трампа після замаху

Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Джо Байден Президент США

Він також подякував Секретній службі за те, що вони оперативно доставили Дональда Трампа в безпечне місце.

В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це, — підсумував Джо Байден. Поширити

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Що відомо про замах на Трампа

Під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.

Трампа одразу впав на коліна, а люди довкола здійняли крик.

Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Згодом з’явилася інформація про те, що стрілець, причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Ліквідація чоловіка, який скоїв замах на Трамп (Фото: скриншот)