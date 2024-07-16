Попасть в Трампа. Байден впервые объяснил свое скандальное заявление

Американский лидер Джо Байден заявил, что считает ошибкой свое высказывание "попасть Трампу в яблочко" накануне покушения на бывшего президента.
Главные тезисы
- Байден говорит, что он не тот, кто стремится к диктатуре как его оппонент Дональд Трамп.
- Президент США также заверил, что он сосредотачивается на том, что говорит Трамп, а не идее его ликвидации.
- Джо Байден призывает никогда не сравнивать его с лидером республиканцев.
Байден утверждает, что не намекал на убийство своего соперника Трампа
Как уже упоминалось ранее, недавно глава Белого дома заявил донорам во время частного разговора, что "пришло время попасть Трампу в яблочко".
По его словам, использование этого слова было "ошибкой", однако Джо Байден отверг более серьезную критику, сказав, что это была лишь языковая фигура, и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.
Байден призвал не сравнивать его с Трампом
По убеждению Джо Байдена, это неправильно — любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь.
Что касается заявлений, которые могут бессознательно подстрекать кого-то к насилию, Байден сказал, что угроза со стороны его оппонента слишком серьезна, чтобы ее игнорировать.
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