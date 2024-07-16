Попасть в Трампа. Байден впервые объяснил свое скандальное заявление
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Политика
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Попасть в Трампа. Байден впервые объяснил свое скандальное заявление

Байден
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Источник:  NBC News

Американский лидер Джо Байден заявил, что считает ошибкой свое высказывание "попасть Трампу в яблочко" накануне покушения на бывшего президента.

Главные тезисы

  • Байден говорит, что он не тот, кто стремится к диктатуре как его оппонент Дональд Трамп.
  • Президент США также заверил, что он сосредотачивается на том, что говорит Трамп, а не идее его ликвидации.
  • Джо Байден призывает никогда не сравнивать его с лидером республиканцев.

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Как уже упоминалось ранее, недавно глава Белого дома заявил донорам во время частного разговора, что "пришло время попасть Трампу в яблочко".

По его словам, использование этого слова было "ошибкой", однако Джо Байден отверг более серьезную критику, сказав, что это была лишь языковая фигура, и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.

Я не говорил "прицел". Я имел в виду "в яблочко"... Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает, сосредоточиться на его политике, сосредоточиться на количестве лжи, которое он сказал во время дебатов.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Байден призвал не сравнивать его с Трампом

…я не тот, кто сказал, что хочу быть диктатором в первый же день, я не тот, кто отказался признать результаты выборов. Я не тот человек, который сказал, что не примет результаты этих выборов автоматически, — добавил американский лидер.

По убеждению Джо Байдена, это неправильно — любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь.

Поэтому я сосредоточился на том, что он говорит, и я имею в виду идею, — заявил президент США.

Что касается заявлений, которые могут бессознательно подстрекать кого-то к насилию, Байден сказал, что угроза со стороны его оппонента слишком серьезна, чтобы ее игнорировать.

Я не прибегал к такой риторике. Мой оппонент прибегает к такой риторике, — подытожил глава Белого дома.

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