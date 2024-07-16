Попасть в Трампа. Байден впервые объяснил свое скандальное заявление

Американский лидер Джо Байден заявил, что считает ошибкой свое высказывание "попасть Трампу в яблочко" накануне покушения на бывшего президента.

Байден утверждает, что не намекал на убийство своего соперника Трампа

Как уже упоминалось ранее, недавно глава Белого дома заявил донорам во время частного разговора, что "пришло время попасть Трампу в яблочко".

По его словам, использование этого слова было "ошибкой", однако Джо Байден отверг более серьезную критику, сказав, что это была лишь языковая фигура, и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.

Я не говорил "прицел". Я имел в виду "в яблочко"... Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает, сосредоточиться на его политике, сосредоточиться на количестве лжи, которое он сказал во время дебатов. Джо Байден Президент США

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Байден призвал не сравнивать его с Трампом

…я не тот, кто сказал, что хочу быть диктатором в первый же день, я не тот, кто отказался признать результаты выборов. Я не тот человек, который сказал, что не примет результаты этих выборов автоматически, — добавил американский лидер. Поделиться

По убеждению Джо Байдена, это неправильно — любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь.

Поэтому я сосредоточился на том, что он говорит, и я имею в виду идею, — заявил президент США. Поделиться

Что касается заявлений, которые могут бессознательно подстрекать кого-то к насилию, Байден сказал, что угроза со стороны его оппонента слишком серьезна, чтобы ее игнорировать.