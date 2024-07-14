Кто пытался убить Трампа — заявление ФБР

Федеральное бюро расследований США официально подтвердило, что смогло оперативно установить личность нападавшего, который стрелял в бывшего президента Дональда Трампа.
Главные тезисы
- ФБР установило личность нападающего, стрелявшего в бывшего президента Дональда Трампа – это был Мэтью Крукса из Пенсильвании.
- Его мотив до сих пор неизвестен, расследование продолжается.
- Мэтью Крукс открыл огонь во время выступления Трампа в Пенсильвании, после чего был ликвидирован снайпером.
Известное имя мужчины, который устроил покушение на Трампа
По словам представителей американской спецслужбы, речь идет о Мэтью Круксе из Бетел-Парка штата Пенсильвания.
Также указано, что ему было всего лишь 20 лет.
Мужчину нейтрализовали сразу после того, как он открыл огонь в направлении Дональда Трампа.
В ФБР обращают внимание на то, что расследование все еще продолжается, поэтому призывали всех, кто владеет хоть какой-то информацией, которая может помочь в расследовании, предоставить ее.
Что также важно понимать, мотив стрелка все еще остается неизвестным.
ФБР не сообщает, вышла ли уже на связь с его родственниками и знакомыми.
Покушение на Трампа. Что важно знать
Мэтью Крукс открыл огонь во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.
Республиканец сразу упал на колени — люди вокруг начали кричать и также падать на землю.
На стрельбу мгновенно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и увезла с места происшествия.
На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.
Кроме стрелка, которого ликвидировал снайпер, во время покушения погиб один гражданский.
Дональд Трамп после покушения заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.
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