Кто пытался убить Трампа — заявление ФБР

Федеральное бюро расследований США официально подтвердило, что смогло оперативно установить личность нападавшего, который стрелял в бывшего президента Дональда Трампа.

Известное имя мужчины, который устроил покушение на Трампа

По словам представителей американской спецслужбы, речь идет о Мэтью Круксе из Бетел-Парка штата Пенсильвания.

Также указано, что ему было всего лишь 20 лет.

Мэтью Крукс, который пытался убить Дональда Трампа (Фото: открытые источники)

Мужчину нейтрализовали сразу после того, как он открыл огонь в направлении Дональда Трампа.

В ФБР обращают внимание на то, что расследование все еще продолжается, поэтому призывали всех, кто владеет хоть какой-то информацией, которая может помочь в расследовании, предоставить ее.

Что также важно понимать, мотив стрелка все еще остается неизвестным.

Ликвидация Мэтью Крукса (Фото: скриншот)

ФБР не сообщает, вышла ли уже на связь с его родственниками и знакомыми.

Покушение на Трампа. Что важно знать

Мэтью Крукс открыл огонь во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.

Республиканец сразу упал на колени — люди вокруг начали кричать и также падать на землю.

На стрельбу мгновенно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и увезла с места происшествия.

На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Кроме стрелка, которого ликвидировал снайпер, во время покушения погиб один гражданский.