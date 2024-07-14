Хто намагався вбити Трампа — висновок ФБР

Федеральне бюро розслідувань США офіційно підтвердило, що змогло оперативно встановити особу нападника, який стріляв у колишнього президента Дональда Трампа.
Головні тези:
- ФБР встановило особу нападника, який стріляв у колишнього президента Дональда Трампа - це був Метью Крукса з Пенсильванії.
- Його мотив досі невідомий, розслідування триває.
- Метью Крукс відкрив вогонь під час виступу Трампа в Пенсильванії, після чого був ліквідований снайпером.
Відоме ім’я чоловіка, що скоїв замах на Трампа
За словами представників американської спецслужби, йдеться про Метью Крукса з Бетел-Парку штату Пенсильванія.
Окрім того, наголошується, що йому було лише 20 років.
Чоловіка нейтралізували одразу після того, як він відкрив вогонь у напрямку Дональда Трампа.
У ФБР звертають увагу на те, що розслідування все ще триває, саме тому закликали всіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією, яка може допомогти в розслідуванні, надати її.
Що також важливо розуміти, мотив стрільця досі залишається невідомим.
ФБР не повідомляє, чи вже вийшла на зв’язок з його родичами та знайомими.
Замах на Трампа. Що важливо знати
Метью Крукс відкрив вогонь під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.
Республіканець одразу впав на коліна — люди довкола почали кричати й також падати на землю.
На стрілянину миттєво відреагувала охорона, яка вивела Дональда Трампа зі сцени та вивезла з місця події.
На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.
Окрім стрільця, якого ліквідував снайпер, під час замаху загинув один цивільний.
Дональд Трамп заявив, що не збирається здаватися й планує повернутися у Білий дім.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-