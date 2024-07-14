Хто намагався вбити Трампа — висновок ФБР

Федеральне бюро розслідувань США офіційно підтвердило, що змогло оперативно встановити особу нападника, який стріляв у колишнього президента Дональда Трампа.

Відоме ім’я чоловіка, що скоїв замах на Трампа

За словами представників американської спецслужби, йдеться про Метью Крукса з Бетел-Парку штату Пенсильванія.

Окрім того, наголошується, що йому було лише 20 років.

Метью Крукс, який скоїв замах на Дональда Трампа (Фото: відкриті джерела)

Чоловіка нейтралізували одразу після того, як він відкрив вогонь у напрямку Дональда Трампа.

У ФБР звертають увагу на те, що розслідування все ще триває, саме тому закликали всіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією, яка може допомогти в розслідуванні, надати її.

Що також важливо розуміти, мотив стрільця досі залишається невідомим.

Ліквідація чоловіка, який скоїв замах на Трампа (Фото: скриншот)

ФБР не повідомляє, чи вже вийшла на зв’язок з його родичами та знайомими.

Замах на Трампа. Що важливо знати

Метью Крукс відкрив вогонь під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.

Республіканець одразу впав на коліна — люди довкола почали кричати й також падати на землю.

На стрілянину миттєво відреагувала охорона, яка вивела Дональда Трампа зі сцени та вивезла з місця події.

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Окрім стрільця, якого ліквідував снайпер, під час замаху загинув один цивільний.