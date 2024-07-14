Трамп виступив з першою публічною заявою після замаху
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Трамп виступив з першою публічною заявою після замаху

Трамп
Джерело:  CNN

Колишній американський лідер Дональд Трамп поширив коротку заяву після того, як невідомий намагався його застрелити на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Головні тези:

  • Дональд Трамп не злякався після замаху на його життя та планує продовжувати участь у президентських перегонах.
  • Стрілець уже нейтралізований, також загинула цивільна людина.
  • Американський та український лідери публічно висловили підтримку Трампу та засудили цей акт насильства.

Трамп планує продовжити боротьбу за президентське крісло

Ексочільник Білого дому дав зрозуміти, що замах його не злякав й він не збирається відмовлятися від своїх намірів.

За словами журналістів, Дональд Трамп надіслав листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок стрілянини.

Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся! — зазначив лідер республіканців.

На листі був саме його підпис.

Варто також зазначити, що раніше колишній президент США підтвердив, що отримав поранення та висловив вдячність охороні, яка оперативно зреагувала та врятувала його життя.

У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру…Це неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Замах на Трампа — останні подробиці

Стрілянина почалася під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.

Політик, коли почув звуки пострілів, упав на коліна, усі присутні злякалися та почали кричати.

Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Пізніше стало відомо, що чоловік, який намагався вбити республіканця, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Ліквідація чоловіка, який скоїв замах на Трампа (Фото: скриншот)

На новину про замах одразу відреагували американський та український лідер — Джо Байден та Володимир Зеленський.

Вони публічно підтримали Дональда Трампа та засудили цей акт насильства.

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