Трамп виступив з першою публічною заявою після замаху

Колишній американський лідер Дональд Трамп поширив коротку заяву після того, як невідомий намагався його застрелити на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Трамп планує продовжити боротьбу за президентське крісло

Ексочільник Білого дому дав зрозуміти, що замах його не злякав й він не збирається відмовлятися від своїх намірів.

За словами журналістів, Дональд Трамп надіслав листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок стрілянини.

Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся! — зазначив лідер республіканців. Поширити

На листі був саме його підпис.

Варто також зазначити, що раніше колишній президент США підтвердив, що отримав поранення та висловив вдячність охороні, яка оперативно зреагувала та врятувала його життя.

У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру…Це неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні. Дональд Трамп Експрезидент США

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Замах на Трампа — останні подробиці

Стрілянина почалася під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.

Політик, коли почув звуки пострілів, упав на коліна, усі присутні злякалися та почали кричати.

Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Пізніше стало відомо, що чоловік, який намагався вбити республіканця, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Ліквідація чоловіка, який скоїв замах на Трампа (Фото: скриншот)

На новину про замах одразу відреагували американський та український лідер — Джо Байден та Володимир Зеленський.