Замах на Трампа. Зеленський відреагував на стрілянину під час виступу експрезидента США

З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.



Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.



Я радий дізнатися, що Дональд…