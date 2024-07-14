Замах на Трампа. Зеленський відреагував на стрілянину під час виступу експрезидента США

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на експрезидента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу, заявивши, що «насильству немає виправдань».
Головні тези:
- Під час виступу Трампа у штаті Пенсильванія пролунала серія пострілів, в результаті чого загинув глядач.
- Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-якого насильства та висловив співчуття родині загиблого учасника мітингу.
- Охорона експрезидента США нейтралізувала стрілка та евакуювала Трампа з місця події.
Зеленський побажав Трампу швидкого одужання
Про це йдеться у повідомленні українсього лідера на сторінці у Twitter.
Володимир Зеленський побажав Дональду Трампу швидкого одужання.
З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024
Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.
Я радий дізнатися, що Дональд…
Замах на Дональда Трампа. Що відомо
14 липня під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа у штаті Пенсильванія пролунала серія пострілів.
Трамп одразу впав на коліна, а учасники заходу здійняли крик.
Зазначимо, що охорона експрезиента США швидко відреагувала, обступила політика й вивезла з місця події.
🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7— Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024
Пізніше стало відомо, що чоловіка, який влаштував стрілянину під час мітингу Дональда Трампа нейтралізовано, також у результаті стрілянини загинув глядач.
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