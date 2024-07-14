Замах на Трампа. Зеленський відреагував на стрілянину під час виступу експрезидента США
Категорія
Політика
Дата публікації

Замах на Трампа. Зеленський відреагував на стрілянину під час виступу експрезидента США

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на експрезидента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу, заявивши, що «насильству немає виправдань».

Головні тези:

  • Під час виступу Трампа у штаті Пенсильванія пролунала серія пострілів, в результаті чого загинув глядач.
  • Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-якого насильства та висловив співчуття родині загиблого учасника мітингу.
  • Охорона експрезидента США нейтралізувала стрілка та евакуювала Трампа з місця події.

Зеленський побажав Трампу швидкого одужання

Про це йдеться у повідомленні українсього лідера на сторінці у Twitter.

З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський побажав Дональду Трампу швидкого одужання.

Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу — учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою, — зазначив він.

Замах на Дональда Трампа. Що відомо

14 липня під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа у штаті Пенсильванія пролунала серія пострілів.

Трамп одразу впав на коліна, а учасники заходу здійняли крик.

Зазначимо, що охорона експрезиента США швидко відреагувала, обступила політика й вивезла з місця події.

Пізніше стало відомо, що чоловіка, який влаштував стрілянину під час мітингу Дональда Трампа нейтралізовано, також у результаті стрілянини загинув глядач.

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