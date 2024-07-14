Покушение на Трампа. Зеленский отреагировал на стрельбу во время выступления экспрезидента США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга, заявив, что «насилию нет оправданий».
Главные тезисы
- Во время выступления Трампа в штате Пенсильвания раздалась серия выстрелов, в результате чего погиб зритель.
- Владимир Зеленский отметил недопустимость любого насилия и выразил соболезнования семье погибшего митингующего.
- Охрана экспрезидента США нейтрализовала стрелка и эвакуировала Трампа с места происшествия.
Зеленский пожелал Трампу быстрого выздоровления
Об этом говорится в сообщении украинского лидера на странице Twitter.
Владимир Зеленский пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления.
З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024
Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.
Я радий дізнатися, що Дональд…
Покушение на Дональда Трампа. Что известно
14 июля во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась серия выстрелов.
Трамп сразу упал на колени, а участники мероприятия подняли крик.
Отметим, что охрана экспрезиента США быстро отреагировала, обступила политика и увезла с места происшествия.
🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7— Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024
Позже стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу во время митинга Дональда Трампа нейтрализован, также в результате стрельбы погиб зритель.
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