Покушение на Трампа. Зеленский отреагировал на стрельбу во время выступления экспрезидента США
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Политика
Дата публикации

Покушение на Трампа. Зеленский отреагировал на стрельбу во время выступления экспрезидента США

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга, заявив, что «насилию нет оправданий».

Главные тезисы

  • Во время выступления Трампа в штате Пенсильвания раздалась серия выстрелов, в результате чего погиб зритель.
  • Владимир Зеленский отметил недопустимость любого насилия и выразил соболезнования семье погибшего митингующего.
  • Охрана экспрезидента США нейтрализовала стрелка и эвакуировала Трампа с места происшествия.

Зеленский пожелал Трампу быстрого выздоровления

Об этом говорится в сообщении украинского лидера на странице Twitter.

С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления.

Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения — митингующего. Желаю сил всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого более сильной , — отметил он.

Покушение на Дональда Трампа. Что известно

14 июля во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась серия выстрелов.

Трамп сразу упал на колени, а участники мероприятия подняли крик.

Отметим, что охрана экспрезиента США быстро отреагировала, обступила политика и увезла с места происшествия.

Позже стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу во время митинга Дональда Трампа нейтрализован, также в результате стрельбы погиб зритель.

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