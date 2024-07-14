Трамп выступил с первым публичным заявлением после покушения

Бывший американский лидер Дональд Трамп распространил короткое заявление после того, как неизвестный пытался застрелить его на митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.

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Экс-глава Белого дома дал понять, что покушение его не испугало и он не собирается отказываться от своих намерений.

По словам журналистов, Дональд Трамп передал им письмо с кратким посланием после того, как получил легкое ранение в результате стрельбы.

Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся! — отметил лидер республиканцев. Поделиться

На письме была именно его подпись.

Следует также отметить, что ранее бывший президент США подтвердил, что получил ранение и выразил благодарность охране, которая оперативно среагировала и спасла его жизнь.

У меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу… Это невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране. Дональд Трамп Экс-президент США

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Покушение на Трампа — последние подробности

Стрельба началась во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.

Политик, услышав звуки выстрелов, упал на колени, люди вокруг него испугались и начали кричать.

Охрана быстро обступила политика, вывела его со сцены и вывезла с места происшествия.

На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Позже стало известно, что стрелок "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

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На новость о покушении сразу отреагировали американский и украинский лидер — Джо Байден и Владимир Зеленский.