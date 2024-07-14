Трамп выступил с первым публичным заявлением после покушения

Бывший американский лидер Дональд Трамп распространил короткое заявление после того, как неизвестный пытался застрелить его на митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.
Главные тезисы
- Дональд Трамп не испугался после покушения и планирует продолжать участие в президентской гонке.
- Стрелок уже нейтрализован, также погиб один гражданский.
- Американский и украинский лидеры публично выразили поддержку Трампу и осудили этот акт насилия.
Трамп планирует продолжить борьбу за президентское кресло
Экс-глава Белого дома дал понять, что покушение его не испугало и он не собирается отказываться от своих намерений.
По словам журналистов, Дональд Трамп передал им письмо с кратким посланием после того, как получил легкое ранение в результате стрельбы.
На письме была именно его подпись.
Следует также отметить, что ранее бывший президент США подтвердил, что получил ранение и выразил благодарность охране, которая оперативно среагировала и спасла его жизнь.
Покушение на Трампа — последние подробности
Стрельба началась во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.
Политик, услышав звуки выстрелов, упал на колени, люди вокруг него испугались и начали кричать.
Охрана быстро обступила политика, вывела его со сцены и вывезла с места происшествия.
На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.
Позже стало известно, что стрелок "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.
На новость о покушении сразу отреагировали американский и украинский лидер — Джо Байден и Владимир Зеленский.
Они публично поддержали Дональда Трампа и осудили этот акт насилия.
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