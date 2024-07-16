Поцілити у Трампа. Байден уперше пояснив свою скандальну заяву
Категорія
Політика
Дата публікації

Поцілити у Трампа. Байден уперше пояснив свою скандальну заяву

Джо Байден
Джерело:  NBC News

Американський лідер Джо Байден заявив, що вважає помилкою своє висловлювання "настав час поцілити Трампа в яблучко" напередодні замаху на колишнього президента.

Головні тези:

  • Байден каже, що він не той, хто прагне до диктатури, як його опонент Дональд Трамп.
  • Президент США також запевнив, що він зосереджується на тому, що говорить Трамп, а не ідеї його ліквідації.
  • Джо Байден закликає ніколи не порівнювати його з лідером республіканців.

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Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільник Білого дому заявив донорам під час приватної розмови, що "настав час поцілити Трампа в яблучко".

За його словами, використання цього слова було "помилкою", однак Джо Байден відкинув більш серйозну критику, сказавши, що це була лише мовна фігура, і що саме Трамп є тим, хто запровадив насильницьку риторику.

Я не казав "приціл". Я мав на увазі "в яблучко”… Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередитися на тому, що він робить, зосередитися на його політиці, зосередитися на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

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…я не той, хто сказав, що хочу бути диктатором у перший же день, я не той, хто відмовився визнати результати виборів. Я не та людина, яка сказала, що не прийме результат цих виборів автоматично, - додав американський лідер.

На переконання Джо Байдена, це неправильно - любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш.

Тому я зосередився на тому, що він говорить, і я маю на увазі ідею, - заявив президент США.

Що стосується заяв, які можуть несвідомо підбурювати когось до насильства, Байден сказав, що загроза з боку його опонента є надто серйозною, щоб її ігнорувати.

Я не вдавався до такої риторики. Мій опонент вдається до такої риторики, - підсумував очільник Білого дому.

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