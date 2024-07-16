Поцілити у Трампа. Байден уперше пояснив свою скандальну заяву

Американський лідер Джо Байден заявив, що вважає помилкою своє висловлювання "настав час поцілити Трампа в яблучко" напередодні замаху на колишнього президента.
Головні тези:
- Байден каже, що він не той, хто прагне до диктатури, як його опонент Дональд Трамп.
- Президент США також запевнив, що він зосереджується на тому, що говорить Трамп, а не ідеї його ліквідації.
- Джо Байден закликає ніколи не порівнювати його з лідером республіканців.
Байден стверджує, що не натякав на вбивство свого суперника Трампа
Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільник Білого дому заявив донорам під час приватної розмови, що "настав час поцілити Трампа в яблучко".
За його словами, використання цього слова було "помилкою", однак Джо Байден відкинув більш серйозну критику, сказавши, що це була лише мовна фігура, і що саме Трамп є тим, хто запровадив насильницьку риторику.
Байден закликав не порівнювати його з Трампом
На переконання Джо Байдена, це неправильно - любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш.
Що стосується заяв, які можуть несвідомо підбурювати когось до насильства, Байден сказав, що загроза з боку його опонента є надто серйозною, щоб її ігнорувати.
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