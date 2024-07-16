Поцілити у Трампа. Байден уперше пояснив свою скандальну заяву

Американський лідер Джо Байден заявив, що вважає помилкою своє висловлювання "настав час поцілити Трампа в яблучко" напередодні замаху на колишнього президента.

Байден стверджує, що не натякав на вбивство свого суперника Трампа

Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільник Білого дому заявив донорам під час приватної розмови, що "настав час поцілити Трампа в яблучко".

За його словами, використання цього слова було "помилкою", однак Джо Байден відкинув більш серйозну критику, сказавши, що це була лише мовна фігура, і що саме Трамп є тим, хто запровадив насильницьку риторику.

Я не казав "приціл". Я мав на увазі "в яблучко”… Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередитися на тому, що він робить, зосередитися на його політиці, зосередитися на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів. Джо Байден Президент США

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Байден закликав не порівнювати його з Трампом

…я не той, хто сказав, що хочу бути диктатором у перший же день, я не той, хто відмовився визнати результати виборів. Я не та людина, яка сказала, що не прийме результат цих виборів автоматично, - додав американський лідер. Поширити

На переконання Джо Байдена, це неправильно - любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш.

Тому я зосередився на тому, що він говорить, і я маю на увазі ідею, - заявив президент США. Поширити

Що стосується заяв, які можуть несвідомо підбурювати когось до насильства, Байден сказав, що загроза з боку його опонента є надто серйозною, щоб її ігнорувати.