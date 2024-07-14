Події в США, де 20-річний хлопець намагався розстріляти колишнього президента США Дональда Трампа, не могли залишитися без уваги російських політиків, які вже озвучили свою безглузду теорію змови.

Влада РФ уже почала звинувачувати Україну у замаху на Трампа

Поплічники російського диктатора Володимира Путіна традиційно почали звинувачувати у всьому Україну, не надавши, як завжди, жодних доказів.

Так, сенатор від окупованого Криму, член міжнародного комітету Радфеда Цеков закликав США розглянути версію причетності українських спецслужб до інциденту.

Він почав цинічно брехати, що Дональд Трамп дуже не подобається команді президента України Володимира Зеленського.

Враховуючи, що київський режим неодноразово дуже невтішно висловлювався щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край військовому конфлікту (війні РФ проти України — ред.) в Україні, закликаю владу США розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху, — цинічно заявив Цеков. Поширити

Що важливо розуміти, на такі абсурдні заклики команда Дональда Трампа жодним чином не відреагувала й про можливу “причетність” України ні разу не заявляла.

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Замах на Трампа. Останні подробиці

Під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.

Трампа одразу впав на коліна, а люди довкола здійняли крик.

Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/