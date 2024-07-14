Події в США, де 20-річний хлопець намагався розстріляти колишнього президента США Дональда Трампа, не могли залишитися без уваги російських політиків, які вже озвучили свою безглузду теорію змови.
Головні тези:
- Сенатор Радфеда Цеков безпідставно звинуватив Україну у причетності до інциденту, не надавши жодних доказів.
- У команді Трампа жодним чином не відреагували на ці вигадки поплічника Путіна.
- Стрілець, причетний до замаху, був нейтралізований, а під час стрілянини загинув глядач.
Влада РФ уже почала звинувачувати Україну у замаху на Трампа
Поплічники російського диктатора Володимира Путіна традиційно почали звинувачувати у всьому Україну, не надавши, як завжди, жодних доказів.
Так, сенатор від окупованого Криму, член міжнародного комітету Радфеда Цеков закликав США розглянути версію причетності українських спецслужб до інциденту.
Він почав цинічно брехати, що Дональд Трамп дуже не подобається команді президента України Володимира Зеленського.
Що важливо розуміти, на такі абсурдні заклики команда Дональда Трампа жодним чином не відреагувала й про можливу “причетність” України ні разу не заявляла.
Замах на Трампа. Останні подробиці
Під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.
Трампа одразу впав на коліна, а люди довкола здійняли крик.
Охорона швидко обступила політика, вивела його зі сцени та вивезла з місця події.
На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.
Згодом з’явилася інформація про те, що стрілець, причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.
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