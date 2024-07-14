Покушение на Трампа. В РФ уже придумали свою абсурдную версию событий
Категория
Мир
Дата публикации

Покушение на Трампа. В РФ уже придумали свою абсурдную версию событий

Трамп
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Источник:  online.ua

События в США, где 20-летний парень пытался расстрелять бывшего президента США Дональда Трампа, не могли остаться без внимания российских политиков, которые уже озвучили свою бессмысленную теорию заговора.

Главные тезисы

  • Сенатор Радфеда Цеков безосновательно обвинил Украину в причастности к инциденту, не предоставив никаких доказательств.
  • В команде Трампа никоим образом не отреагировали на эти выдумки приспешника Путина.
  • Стрелец, причастный к покушению, был нейтрализован, а во время стрельбы погиб зритель.

Власти РФ уже начали обвинять Украину в покушении на Трампа

Приспешники российского диктатора Владимира Путина традиционно начали обвинять во всем Украину, не предоставив, как всегда, никаких доказательств.

Так, сенатор от оккупированного Крыма член международного комитета Радфеда Цеков призвал США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к инциденту.

Он начал цинично врать, что Дональд Трамп очень не нравится команде президента Украины Владимира Зеленского.

Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался относительно Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту (войне РФ против Украины — ред.) в Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению, — цинично заявил Цеков.

Что важно понимать, на такие абсурдные призывы команда Дональда Трампа никак не отреагировала и о возможной "причастности" Украины ни разу не заявляла.

Покушение на Трампа. Последние подробности

Во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании раздались звуки выстрелов.

Трампа сразу упал на колени, а люди вокруг подняли крик.

Охрана быстро обступила политика, вывела его со сцены и вывезла с места происшествия.

На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Впоследствии появилась информация о том, что стрелок, причастный к инциденту во время митинга бывшего президента, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

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