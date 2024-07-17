Байден назвав єдину умову для зняття з президентської гонки

За словами американського лідера Джо Байдена, він може відмовитися від боротьби за президентське крісло лише тоді, якщо зіткнеться з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Байден налаштований боротися до останнього

Як зазначив очільник Білого дому, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то він готовий до них дослухатися.

Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли і сказали, що у вас така проблема, — заявив Джо Байден інтерв'ю CBS News. Поширити

Що важливо розуміти, американському лідеру уже 81 рік.

Про це доволі часто нагадує його головний опонент у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.

Байден планує провести новий раунд дебатів із Трампом

Чинний президент США та кандидат від Демократичної партії на майбутніх виборах у листопаді Джо Байден заявив про намір провести ще один раунд дебатів із опонентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Погодився на дебати з ним у вересні, — зазначив Байден в інтерв’ю журналістам видання.

При цьому Байден висловив впевненість у збереженні власного політичного впливу та потенціалу.

Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні, — заявляє Байден. Поширити

За словами Байдена, він виходить і показує американцям, що має всі здібності, і що йому не потрібні нотатки.