Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки

По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.
Главные тезисы
- Джо Байден готов отказаться от борьбы за президентское кресло только по рекомендации врачей.
- Американский лидер собирается провести новые дебаты с оппонентом Дональдом Трампом.
- Байден уверен в своей способности эффективно управлять США.
- В случае невозможности выполнять обязанности президента из-за здоровья, Байден готов прислушаться к мнению врачей.
- Действующий президент намерен провести еще один раунд дебатов с оппонентом Трампом, подчеркивая свою уверенность и политический потенциал.
Байден настроен бороться до последнего
Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.
Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.
Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.
Байден планирует провести новый раунд дебатов с Трампом
Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре Джо Байден заявил о намерении провести еще один раунд дебатов с оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом.
Согласился на дебаты с ним в сентябре, — отметил Байден в интервью журналистам издания.
При этом Байден выразил уверенность в сохранении собственного политического влияния и потенциала.
По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все способности и что ему не нужны заметки.
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