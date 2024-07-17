Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки
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Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки

Байден
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Источник:  CBS News

По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.

Главные тезисы

  • Джо Байден готов отказаться от борьбы за президентское кресло только по рекомендации врачей.
  • Американский лидер собирается провести новые дебаты с оппонентом Дональдом Трампом.
  • Байден уверен в своей способности эффективно управлять США.
  • В случае невозможности выполнять обязанности президента из-за здоровья, Байден готов прислушаться к мнению врачей.
  • Действующий президент намерен провести еще один раунд дебатов с оппонентом Трампом, подчеркивая свою уверенность и политический потенциал.

Байден настроен бороться до последнего

Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.

Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема, — заявил Джо Байден интервью CBS News.

Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.

Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.

Байден планирует провести новый раунд дебатов с Трампом

Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре Джо Байден заявил о намерении провести еще один раунд дебатов с оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом. 

Согласился на дебаты с ним в сентябре, — отметил Байден в интервью журналистам издания.

При этом Байден выразил уверенность в сохранении собственного политического влияния и потенциала.

Где вы были? Я провел 22 больших мероприятия, встретил тысячи людей, потрясающие толпы. Многое происходит. Я на коне, — заявляет Байден.

По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все способности и что ему не нужны заметки.

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