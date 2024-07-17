Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки

По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.

Байден настроен бороться до последнего

Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.

Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема, — заявил Джо Байден интервью CBS News. Поделиться

Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.

Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.

Байден планирует провести новый раунд дебатов с Трампом

Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре Джо Байден заявил о намерении провести еще один раунд дебатов с оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Согласился на дебаты с ним в сентябре, — отметил Байден в интервью журналистам издания.

При этом Байден выразил уверенность в сохранении собственного политического влияния и потенциала.

Где вы были? Я провел 22 больших мероприятия, встретил тысячи людей, потрясающие толпы. Многое происходит. Я на коне, — заявляет Байден. Поделиться

По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все способности и что ему не нужны заметки.