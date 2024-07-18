У президента США Байдена обнаружили коронавирус — подробности

Через COVID-19 Джо Байден будет находиться на самоизоляции

По словам врача, первые симптомы COVUD-19 у Джо Байдена зафиксировали днем: у него появились насморк, кашель, он плохо себя чувствовал. Позже его самочувствие не улучшилось, поэтому Байдену сделали тест на коронавирус, показавший положительный результат.

После своего первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он вакцинирован и находится в лечении, и у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавер, где будет самоизолирован и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени, - говорится в сообщении Белого дома. Поделиться

Сам Байден на своей странице в Х подтвердил свою заболеваемость и сообщил, что чувствует себя хорошо.

Я буду находиться в изоляции, пока не поправлюсь, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа, – написал американский президент. Поделиться

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people. — President Biden (@POTUS) July 17, 2024

Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки

По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.

Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.

Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема, — заявил Джо Байден интервью CBS News. Поделиться

Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.

Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.