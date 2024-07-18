У президента США Байдена обнаружили коронавирус — подробности

17 июля президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус.
Главные тезисы
- У Джо Байдена обнаружила коронавирус и он остается в изоляции, продолжая работать на посту президента.
- У президента есть легкие симптомы заболевания, но он заявил, что продолжит работать для американского народа.
- Байден назвал единственное условие для отказа в президентской гонке - серьезные проблемы со здоровьем.
- Джо Байден вакцинирован, находится в лечении и наблюдается легкие симптомы COVID-19.
Через COVID-19 Джо Байден будет находиться на самоизоляции
По словам врача, первые симптомы COVUD-19 у Джо Байдена зафиксировали днем: у него появились насморк, кашель, он плохо себя чувствовал. Позже его самочувствие не улучшилось, поэтому Байдену сделали тест на коронавирус, показавший положительный результат.
Сам Байден на своей странице в Х подтвердил свою заболеваемость и сообщил, что чувствует себя хорошо.
I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.— President Biden (@POTUS) July 17, 2024
I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.
Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки
По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.
Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.
Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.
Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-