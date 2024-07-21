В Белом доме раскрыли состояние здоровья больного коронавирусом Байдена

Состояние здоровья больного COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается, хотя кашель и хрипота еще сохраняются.
Главные тезисы
- Джо Байден продолжает лечение препаратом Paxlovid от коронавируса, его симптомы постепенно улучшаются.
- Врачи отмечают, что пульс, давление, дыхание и насыщение кислородом у президента находятся в норме, легкие остаются чистыми.
- После первых симптомов COVID-19 17 июля, Байден находится на самоизоляции и продолжает работать для американского народа.
Как чувствует Байден во время лечения коронавируса
Как заявил личный врач Байдена Кевин О'Конер, Байден продолжает лечение препаратом Paxlovid от COVID-19.
О'Конер отметил, что президент хорошо переносит лечение и будет продолжать прием Paxlovid, как и планировалось.
Через COVID-19 Джо Байден будет находиться на самоизоляции
По словам врача, первые симптомы COVUD-19 у Джо Байдена зафиксировали 17 июля: у него появились насморк, кашель, он плохо себя чувствовал. Позже его самочувствие не улучшилось, поэтому Байдену сделали тест на коронавирус, показавший положительный результат.
Сам Байден на своей странице в Х подтвердил свою заболеваемость и сообщил, что чувствует себя хорошо.
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