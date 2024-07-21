В Белом доме раскрыли состояние здоровья больного коронавирусом Байдена
Категория
Мир
Дата публикации

В Белом доме раскрыли состояние здоровья больного коронавирусом Байдена

The White House
В Белом доме раскрыли состояние здоровья больного коронавирусом Байдена
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Состояние здоровья больного COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается, хотя кашель и хрипота еще сохраняются.

Главные тезисы

 

  • Джо Байден продолжает лечение препаратом Paxlovid от коронавируса, его симптомы постепенно улучшаются.
  • Врачи отмечают, что пульс, давление, дыхание и насыщение кислородом у президента находятся в норме, легкие остаются чистыми.
  • После первых симптомов COVID-19 17 июля, Байден находится на самоизоляции и продолжает работать для американского народа.

Как чувствует Байден во время лечения коронавируса

Как заявил личный врач Байдена Кевин О'Конер, Байден продолжает лечение препаратом Paxlovid от COVID-19.

У него еще сохраняются кашель и хрипотка, но его симптомы продолжают улучшаться. Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура — в норме. Насыщение кислородом великолепно в комнатном воздухе. Его легкие остаются чистыми, говорится в заявлении медика.

О'Конер отметил, что президент хорошо переносит лечение и будет продолжать прием Paxlovid, как и планировалось.

Через COVID-19 Джо Байден будет находиться на самоизоляции

По словам врача, первые симптомы COVUD-19 у Джо Байдена зафиксировали 17 июля: у него появились насморк, кашель, он плохо себя чувствовал. Позже его самочувствие не улучшилось, поэтому Байдену сделали тест на коронавирус, показавший положительный результат.

После своего первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он вакцинирован и находится в лечении, и у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавер, где будет самоизолирован и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени, — говорится в сообщении Белого дома.

Сам Байден на своей странице в Х подтвердил свою заболеваемость и сообщил, что чувствует себя хорошо.

Я буду находиться в изоляции, пока не поправлюсь, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа, — написал американский президент.

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