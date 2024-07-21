В Белом доме раскрыли состояние здоровья больного коронавирусом Байдена

Как чувствует Байден во время лечения коронавируса

Как заявил личный врач Байдена Кевин О'Конер, Байден продолжает лечение препаратом Paxlovid от COVID-19.

У него еще сохраняются кашель и хрипотка, но его симптомы продолжают улучшаться. Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура — в норме. Насыщение кислородом великолепно в комнатном воздухе. Его легкие остаются чистыми, говорится в заявлении медика. Поделиться

О'Конер отметил, что президент хорошо переносит лечение и будет продолжать прием Paxlovid, как и планировалось.

Через COVID-19 Джо Байден будет находиться на самоизоляции

По словам врача, первые симптомы COVUD-19 у Джо Байдена зафиксировали 17 июля: у него появились насморк, кашель, он плохо себя чувствовал. Позже его самочувствие не улучшилось, поэтому Байдену сделали тест на коронавирус, показавший положительный результат.

После своего первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он вакцинирован и находится в лечении, и у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавер, где будет самоизолирован и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени, — говорится в сообщении Белого дома. Поделиться

Сам Байден на своей странице в Х подтвердил свою заболеваемость и сообщил, что чувствует себя хорошо.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people. — President Biden (@POTUS) July 17, 2024