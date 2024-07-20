Выборы в США. Демократы уже нашли замену Байдену

Действующая вице-президент США Камала Харрис имеет все шансы стать новой главой Белого дома, если Джо Байден выйдет с гонки в 2024 году.
Главные тезисы
- Демократическая партия поддерживает Харрис, собирая финансовые средства для ее возможной президентской кампании.
- Байден рассматривает возможность выхода из президентской гонки. Это подтверждают его союзники и инсайдеры.
- Камала Харрис пока не комментировала свое возможное участие в выборах.
В Демократической партии появилась новая фаворитка
Как удалось узнать журналистам, женщины-доноры-демократы уже начали активно собирать средства для поддержки Харрис.
Эти деньги могут быть потрачены на ее потенциальную президентскую кампанию, если Байден все-таки выйдет из гонки.
Более того, указано, что есть большое количество доноров, которые будут готовы поддержать Харрис, как только она станет потенциальным кандидатом.
В Демократической партии также добавили, что 5 доноров уже обязались сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список партии во главе с Харрис.
Байден все-таки может выйти из президентской гонки
Согласно данным СМИ, глава Белого дома Джо Байден стал более восприимчив к призывам касательно снятия своей кандидатуры с выборов.
Более того, к этому его также активно стали призывать соратники — экс-президент США Барак Обама и демократ Нэнси Пелоси.
Также появилась информация о том, что Байден попросил провести опрос относительно того, какие у вице-президента Камалы Харрис шансы победить на выборах, если она заменит его.
Как утверждают инсайдеры в Белом доме, американский лидер действительно "истощен" и намерен вскоре обсудить свое финальное решение с ближайшими соратниками.
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