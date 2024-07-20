Выборы в США. Демократы уже нашли замену Байдену

Действующая вице-президент США Камала Харрис имеет все шансы стать новой главой Белого дома, если Джо Байден выйдет с гонки в 2024 году.

В Демократической партии появилась новая фаворитка

Как удалось узнать журналистам, женщины-доноры-демократы уже начали активно собирать средства для поддержки Харрис.

Эти деньги могут быть потрачены на ее потенциальную президентскую кампанию, если Байден все-таки выйдет из гонки.

Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, являющаяся сигналом того, что мы все за нее, — заявила глава женской политической организации, которая говорила на условиях анонимности. Поделиться

Более того, указано, что есть большое количество доноров, которые будут готовы поддержать Харрис, как только она станет потенциальным кандидатом.

В Демократической партии также добавили, что 5 доноров уже обязались сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список партии во главе с Харрис.

Камала Харрис (Фото: flickr.com)

Байден все-таки может выйти из президентской гонки

Согласно данным СМИ, глава Белого дома Джо Байден стал более восприимчив к призывам касательно снятия своей кандидатуры с выборов.

Более того, к этому его также активно стали призывать соратники — экс-президент США Барак Обама и демократ Нэнси Пелоси.

Также появилась информация о том, что Байден попросил провести опрос относительно того, какие у вице-президента Камалы Харрис шансы победить на выборах, если она заменит его.

Как утверждают инсайдеры в Белом доме, американский лидер действительно "истощен" и намерен вскоре обсудить свое финальное решение с ближайшими соратниками.