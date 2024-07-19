Выборы в США. Обама решил повлиять на финальное решение Байдена

Бывший американский лидер Барак Обама и демократка Нэнси Пелоси начали настаивать на том, чтобы действующий президент США снялся с выборов.

Обама решил вмешаться в ситуацию

Как удалось узнать журналистам, экс-президент поделился с членами Демократической партии беспокойством по поводу кандидатуры Джо Байдена.

Что важно понимать, именно Обама является одним из главных союзников главы Белого дома, поэтому его мнение будет иметь решающее значение.

По его убеждению, шансы Байдена на победу значительно снизились, поэтому он должен серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры.

Нэнси Пелоси предупредила непосредственно Байдена, что демократы могут потерять возможность получить контроль в Палате представителей, если он не откажется от участия в выборах, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, известно, что именно Пелоси показала действующему главе Белого дома результаты опросов, указывающих на то, что он, скорее всего, не сможет победить Дональда Трампа в этот раз.

На фоне дефицита времени демократы на высшем уровне настойчиво призывают Байдена пересмотреть свое решение о переизбрании.

Байден все-таки может выйти из президентской гонки

Как удалось узнать ABC News, американский лидер в конце концов Джо Байден стал более восприимчив к призывам относительно снятия своей кандидатуры с выборов.

Несмотря на то, что соратники президента уверяют, что он так же предан своему делу, Байден все же может отказаться от борьбы за президентское кресло.

Более того, сообщается, что он приказал провести опрос относительно того, какие у вице-президента Камалы Харрис шансы победить на выборах, если она заменит его.