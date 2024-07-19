Выборы в США. Обама решил повлиять на финальное решение Байдена

Бывший американский лидер Барак Обама и демократка Нэнси Пелоси начали настаивать на том, чтобы действующий президент США снялся с выборов.
Главные тезисы
- Обама и Пелоси призывают Байдена сняться с выборов из-за угрозы поражения для демократов.
- Результаты опросов показали низкую вероятность победы Байдена, что заставило его рассмотреть возможность снятия кандидатуры.
- Нэнси Пелоси предупредила, что демократы рискуют потерять контроль в Палате представителей, если Байден не откажется от участия в выборах.
- Байден приказал провести опрос, чтобы узнать шансы Камалы Харрис на победу, если она заменит его как кандидат в президенты.
Обама решил вмешаться в ситуацию
Как удалось узнать журналистам, экс-президент поделился с членами Демократической партии беспокойством по поводу кандидатуры Джо Байдена.
Что важно понимать, именно Обама является одним из главных союзников главы Белого дома, поэтому его мнение будет иметь решающее значение.
По его убеждению, шансы Байдена на победу значительно снизились, поэтому он должен серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры.
Кроме того, известно, что именно Пелоси показала действующему главе Белого дома результаты опросов, указывающих на то, что он, скорее всего, не сможет победить Дональда Трампа в этот раз.
На фоне дефицита времени демократы на высшем уровне настойчиво призывают Байдена пересмотреть свое решение о переизбрании.
Байден все-таки может выйти из президентской гонки
Как удалось узнать ABC News, американский лидер в конце концов Джо Байден стал более восприимчив к призывам относительно снятия своей кандидатуры с выборов.
Несмотря на то, что соратники президента уверяют, что он так же предан своему делу, Байден все же может отказаться от борьбы за президентское кресло.
Более того, сообщается, что он приказал провести опрос относительно того, какие у вице-президента Камалы Харрис шансы победить на выборах, если она заменит его.
По словам инсайдеров издания, сейчас Байден действительно "истощен" и намерен обдумать свое будущее с ближайшими соратниками.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-