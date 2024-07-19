Вибори у США. Обама вирішив вплинути на фінальне рішення Байдена

Колишній американський лідер Барак Обама та демократка Ненсі Пелосі почали наполягати на тому, щоб чинний президент США знявся з виборів.
Головні тези:
- Обама та Пелосі закликають Байдена знятися з виборів через загрозу поразки для демократів.
- Пелосі показала результати опитувань, що вказують на низьку ймовірність перемоги Байдена.
- Байден став більш сприйнятливим до ідеї зняття своєї кандидатури.
- Байден наказав провести опитування щодо шансів Камали Гарріс на перемогу, якщо вона замінить його як кандидатка у президенти.
Обама вирішив втрутитися в ситуацію
Як вдалося дізнатися журналістам, експрезидент поділився з членами Демократичної партії занепокоєнням щодо кандидатури Джо Байдена.
Що важливо розуміти, саме Обама є одним з головних союзників очільника Білого дому, тому його думка матиме вирішальне значення.
На його переконання, шанси Байдена до перемоги значно зменшилися, тому він повинен серйозно розглянути життєздатність своєї кандидатури.
Окрім того, наголошується, що саме Пелосі показала чинному очільнику Білого дому результати опитувань, які вказують на те, що він, найімовірніше, не зможе перемогти Дональда Трампа цього разу.
На тлі браку часу демократи на найвищому рівні наполегливо закликають Байдена переглянути своє рішення про переобрання.
Байден все-таки може вийти з президентських перегонів
Як вдалося дізнати ABC News, американський лідер врешті-решт Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів стосовно зняття своєї кандидатури з виборів.
Попри те, що соратники президента запевняють, що він такий же відданий своїй справі, як і раніше, Байден все ж може відмовитися від боротьби за президентське крісло.
Ба більше, наголошується що він наказав провести опитування щодо того, які у віцепрезидентки Камали Гарріс шанси перемогти на виборах, якщо вона замінить його.
За словами інсайдерів видання, наразі Байден справді "виснажений" й має намір обміркувати своє майбутнє з найближчими соратниками.
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