Вибори у США. Обама вирішив вплинути на фінальне рішення Байдена

Колишній американський лідер Барак Обама та демократка Ненсі Пелосі почали наполягати на тому, щоб чинний президент США знявся з виборів.

Обама вирішив втрутитися в ситуацію

Як вдалося дізнатися журналістам, експрезидент поділився з членами Демократичної партії занепокоєнням щодо кандидатури Джо Байдена.

Що важливо розуміти, саме Обама є одним з головних союзників очільника Білого дому, тому його думка матиме вирішальне значення.

На його переконання, шанси Байдена до перемоги значно зменшилися, тому він повинен серйозно розглянути життєздатність своєї кандидатури.

Ненсі Пелосі попередила безпосередньо Байдена, що демократи можуть втратити можливість отримати контроль у Палаті представників, якщо він не відмовиться від участі у виборах, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що саме Пелосі показала чинному очільнику Білого дому результати опитувань, які вказують на те, що він, найімовірніше, не зможе перемогти Дональда Трампа цього разу.

На тлі браку часу демократи на найвищому рівні наполегливо закликають Байдена переглянути своє рішення про переобрання.

Байден все-таки може вийти з президентських перегонів

Як вдалося дізнати ABC News, американський лідер врешті-решт Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів стосовно зняття своєї кандидатури з виборів.

Попри те, що соратники президента запевняють, що він такий же відданий своїй справі, як і раніше, Байден все ж може відмовитися від боротьби за президентське крісло.

Ба більше, наголошується що він наказав провести опитування щодо того, які у віцепрезидентки Камали Гарріс шанси перемогти на виборах, якщо вона замінить його.