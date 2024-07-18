Байден може знятися з виборів президента вже на цих вихідних — Axios

Чинний президент США Джо Байден може знятися з виборчих перегонів вже цими вихідними. Принаймні, цього не виключають в американській Демократичній партії.

Топдемократи вважають, що Байден вийде з президентських перегонів уже цими вихідними

Те, що Байден може ухвалити рішення зняти свою кандидатуру, розповіли Axios декілька високопоставлених демократів. За їх словами, переконає чинного президента США зростаючий на нього тиск партійних лідерів в Конгресі та його близьких друзів.

Крім того, Axios з посиланням на співрозмовників серед демократів зазначає, що Байден, якому довелося піти на самоізоляцію через діагностований COVID-19, змирився з тиском та поганими опитуваннями, що "унеможливлює продовження його кампанії".

Так, найвищі лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, а якщо залишиться в виборчих перегонах, то Дональд Трамп може перемогти з переконливим результатом та знищити його спадщину та надії демократів.

Його вибір — стати одним з героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде. Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він рухається в цьому напрямку, — сказав Axios один з близьких друзів президента. Поширити

Вибори президента США

У США цього листопада відбудуться президентські вибори. Чинний президент США Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін та позмагатися з колишнім президентом Дональдом Трампом, який став кандидатом від Республіканської партії.

Однак перші теледебати між кандидатами виявилися провальними для Байдена. Чинний 81-річний президент виглядав втомленим, тоді як його 78-річний опонент більш "молодшим" та активнішим. Після цього на Байдена почали масово закликати знятися з виборів та поступитися місцем іншому кандидату від Демократичної партії.

Проте поки що Байден відмовляється виходити з перегонів, стверджуючи, що він здатен перемогти, і що його може змусити відмовитися від виборів лише Бог, або ж погані результати опитувань, які доведуть відсутність шансів на переобрання. А нещодавно він заявив, що може зняти свою кандидатуру через проблеми зі здоров'ям.