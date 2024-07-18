Байден может сняться с выборов президента уже в эти выходные — Axios

Действующий президент США Джо Байден может сняться с избирательной гонки уже в эти выходные. По крайней мере этого не исключают в американской Демократической партии.

Топдемократы считают, что Байден выйдет из президентской гонки уже в эти выходные

То, что Байден может принять решение снять свою кандидатуру, рассказали несколько высокопоставленных демократов. По их словам, убедит действующего президента США растущее на него давление партийных лидеров в Конгрессе и его близких друзей.

Кроме того, Axios со ссылкой на собеседников среди демократов отмечает, что Байден, которому пришлось пойти на самоизоляцию из-за диагностированного COVID-19, смирился с давлением и плохими опросами, что "не делает возможным продолжение его кампании".

Да, самые высокие лидеры его партии, его друзья и ключевые доноры считают, что он не может победить, а если останется в избирательной гонке, то Дональд Трамп может победить с убедительным результатом и уничтожить его наследие и надежды демократов.

Его выбор стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он двигается в этом направлении, — сказал Axios один из близких друзей президента. Поделиться

Выборы президента США

В США в ноябре этого года состоятся президентские выборы. Действующий президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок и сразиться с бывшим президентом Дональдом Трампом, который стал кандидатом от Республиканской партии.

Однако первые теледебаты между кандидатами оказались провальными для Байдена. Действующий 81-летний президент выглядел уставшим, тогда как его 78-летний оппонент более "младшим" и более активным. После этого на Байдена начали массово призывать сняться с выборов и уступить место другому кандидату от Демократической партии.

Однако пока Байден отказывается выходить из гонки, утверждая, что он способен победить, и что его может заставить отказаться от выборов только Бог, или же плохие результаты опросов, которые докажут отсутствие шансов на переизбрание. А недавно он заявил, что может снять свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.