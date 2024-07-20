Вибори у США. Демократи уже знайшли заміну Байдену

Чинна віце-президентка США Камала Гарріс має всі шанси стати новою очільницею Білого дому, якщо Джо Байден вибуде з перегонів у 2024 році.

У Демократичній партії з’явилася нова фаворитка

Як вдалося дізнатися журналістам, жінки-донори-демократи уже почали активно збирати кошти на підтримку Гарріс.

Ці гроші можуть бути витрачені на потенційну президентську кампанію Гарріс, якщо Байден все-таки вийде з перегонів.

Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї, — заявила очільниця жіночої політичної організації, яка говорила на умовах анонімності. Поширити

Ба більше, наголошується, що є велика кількість донорів, які будуть готові підтримати Гарріс, як тільки вона стане потенційним кандидатом.

У Демократичній партії також додали, що 5 донорів вже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список партії на чолі з Гарріс.

Камала Гарріс (Фото: flickr.com)

Байден все-таки може вийти з президентських перегонів

Згідно з даними ЗМІ, очільник Білого дому Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів стосовно зняття своєї кандидатури з виборів.

Ба більше, до цього його також активно почали закликати соратники — експрезидент США Барак Обама та демократка Ненсі Пелосі.

Також з’явилася інформація про те, що Байден попросив провести опитування щодо того, які у віцепрезидентки Камали Гарріс шанси перемогти на виборах, якщо вона замінить його.

Як стверджують інсайдери у Білому дому, наразі американський лідер справді "виснажений" й має намір незабаром обміркувати своє фінальне рішення з найближчими соратниками.