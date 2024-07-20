Вибори у США. Демократи уже знайшли заміну Байдену
Категорія
Політика
Дата публікації

Вибори у США. Демократи уже знайшли заміну Байдену

Байден
Джерело:  Politico

Чинна віце-президентка США Камала Гарріс має всі шанси стати новою очільницею Білого дому, якщо Джо Байден вибуде з перегонів у 2024 році.

Головні тези:

  • Демократична партія підтримує Гарріс, збираючи фінансові кошти для її можливої президентської кампанії.
  • Байден розглядає можливість виходу з президентських перегонів, що підтверджують його союзники та інсайдери.
  • Камала Гарріс поки не коментувала свою можливу участь у виборах.

У Демократичній партії з’явилася нова фаворитка

Як вдалося дізнатися журналістам, жінки-донори-демократи уже почали активно збирати кошти на підтримку Гарріс.

Ці гроші можуть бути витрачені на потенційну президентську кампанію Гарріс, якщо Байден все-таки вийде з перегонів.

Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї, — заявила очільниця жіночої політичної організації, яка говорила на умовах анонімності.

Ба більше, наголошується, що є велика кількість донорів, які будуть готові підтримати Гарріс, як тільки вона стане потенційним кандидатом.

У Демократичній партії також додали, що 5 донорів вже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список партії на чолі з Гарріс.

Камала Гарріс (Фото: flickr.com)

Байден все-таки може вийти з президентських перегонів

Згідно з даними ЗМІ, очільник Білого дому Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів стосовно зняття своєї кандидатури з виборів.

Ба більше, до цього його також активно почали закликати соратники — експрезидент США Барак Обама та демократка Ненсі Пелосі.

Також з’явилася інформація про те, що Байден попросив провести опитування щодо того, які у віцепрезидентки Камали Гарріс шанси перемогти на виборах, якщо вона замінить його.

Як стверджують інсайдери у Білому дому, наразі американський лідер справді "виснажений" й має намір незабаром обміркувати своє фінальне рішення з найближчими соратниками.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден може знятися з виборів президента вже на цих вихідних — Axios
Байден може знятися з виборів президента вже на цих вихідних — Axios
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори у США. Обама вирішив вплинути на фінальне рішення Байдена
Обама
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Демони і скарги на Байдена. Карлсон розкрив деталі приватної розмови з Путіним
Путін та Карлсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?