Американський пропагандист Такер Карлсон зізнався, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін погодився провести з ним приватну бесіду, однак не захотів відповідати на провокаційні запитання.

Про що Путін говорив з Карлсоном

Як стверджує пропагандист, це сталося у лютому 2024 року після запису його великого інтерв'ю з російським диктатором.

Карлсон згадує, що ближче до ночі Путін відвів його на "приватну" розмову без знімальної групи та охорони.

Путін провів Карлсона через Овальний зал Сенатського палацу Кремля. Довгий стіл, за яким диктатор приймав західних лідерів перед війною, відсунули вбік. Стоячи у тіні статуї Петра I, Путін сказав, що "стурбований тим, що вторгнення в Україну може перерости в ядерний конфлікт". Поширити

Ба більше, вказано, що нелегітимний президент РФ почав скаржитися, що не розмовляв з американським лідером Джо Байденом жодного разу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Путін також цинічно збрехав, що "деякі члени адміністрації Байдена, які мають сімейне коріння в нинішній Україні, перешкоджали мирним зусиллям".

Найцікавішим був момент, коли американський пропагандист раптово захотів поговорити з Путіним про демонів, якими нібито був одержимий Гітлер, і заявив, що сам вірить у нечисту силу.

Однак, як виявилося, диктатор розчарував Карлсона, не підтримавши цієї розмови.

Що відомо про скандальне інтерв'ю Путіна Карлсону

На початку бесіди нелегітимний президент РФ заявив пропагандисту, що дозволить собі "маленьку історичну довідку, на 30 секунд або одну хвилину".

Після цього він де-факто виголосив лекцію з вигаданої історії України та Росії майже на пів години.

Також диктатор вкотре поскаржився на те, що Росію не захотіли приймати в НАТО і "водили за ніс в ситуації з Мінськими угодами", а також заявив, що Польща змусила Гітлера почати Другу світову війну, бо була "незговірливою".