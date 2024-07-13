Як вважає український військовослужбовець та громадський діяч Євген Дикий, путінський режим не зможе пережити поразку у війні проти України — для нього це стане крахом.
Головні тези:
- Україна може змінити майбутнє РФ шляхом знищення путінського режиму.
- Розвінчування культу особистості у Росії можливе лише після смерті 'царя'.
- Глава Білого дому Джо Байден вважає, що саме Україна може зупинити російського диктатора Путіна та агресію РФ.
Україна може змінити майбутнє РФ
Експерт озвучив попередження, що Росія може продовжити своє існування, навіть якщо програє Україні у війні, і з цим фактом потрібно буде змиритися.
Однак команда Путіна зникне як така, коли усвідомить, що не може жодним чином вплинути на ситуацію.
На його переконання, розвінчання культу особистості у країні-агресорці можливе лише після смерті “царя”
Байден відповів, хто може перемогти Путіна та Росію
Як вважає глава Білого дому Джо Байден, саме Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та агресію РФ.
Американський лідер вкотре нагадав, що ключова мета нелегітимного президента РФ — повне підкорення усієї України.
Він також пообіцяв, що США та союзники будуть підтримувати український народ стільки, скільки знадобиться.
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