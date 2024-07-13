Коли режим Путіна остаточно буде знищений — прогноз експерта

Як вважає український військовослужбовець та громадський діяч Євген Дикий, путінський режим не зможе пережити поразку у війні проти України — для нього це стане крахом.

Україна може змінити майбутнє РФ

Експерт озвучив попередження, що Росія може продовжити своє існування, навіть якщо програє Україні у війні, і з цим фактом потрібно буде змиритися.

Однак команда Путіна зникне як така, коли усвідомить, що не може жодним чином вплинути на ситуацію.

Росія може існувати навіть коли вони програють цю війну. Як би нам не хотілось щоб вона нарешті розпалась, ну гарантій нема… Але, що кремлівській режим не переживе програшу у цій війні, це однозначно‎, — наголосив Євген Дикий. Поширити

На його переконання, розвінчання культу особистості у країні-агресорці можливе лише після смерті “царя”

Вони пробачають будь-які злочини, але не пробачають слабкість і не пробачають програні війни. Оце Путін дуже добре розуміє, — наголошує військовослужбовець. Поширити

Байден відповів, хто може перемогти Путіна та Росію

Як вважає глава Білого дому Джо Байден, саме Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та агресію РФ.

Американський лідер вкотре нагадав, що ключова мета нелегітимного президента РФ — повне підкорення усієї України.

Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні… Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна — і вона це зробить, — наголосив Джо Байден. Поширити

Він також пообіцяв, що США та союзники будуть підтримувати український народ стільки, скільки знадобиться.