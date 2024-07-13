Захід дізнався про плани Путіна щодо ліквідації союзників України

У розпорядженні західних спецслужб опинилися плани вбивств, підпалів та інших диверсій в Європі проти компаній і людей, пов'язаних із підтримкою України. Їх розробила команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Путін хоче помститися усім, хто став на захист України

Що важливо розуміти, у список цілей Кремля потрапив і гендиректор збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

За словами інсайдера ЗМІ, плани Москви насамперед передбачали вербування злочинців в інших країнах для здійснення атак.

Анонімне джерело додало, що один із таких планів був спрямований проти Паппергера.

Посадовець не захотів ділитися з журналістами будь-якими іншими подробицями дій РФ.

Європейські лідери на саміті НАТО у Вашингтоні цього тижня говорили про боротьбу з ескалацією гібридних атак, в яких вони звинувачують Росію та її союзників. Поширити

Зокрема йшлося про нещодавні пожежі на промислових і комерційних об'єктах у Литві, Польщі, Великій Британії, Німеччині та інших країнах, а також інспірований Мінськом і Москвою міграційний тиск.

Росія збиралася ліквідувати гендиректора Rheinmetall

Нещодавно американська розвідка попередила німецьких колег про російський план вбивства Арміна Паппергера.

Одразу після цього влада ФРН забезпечила найвищий рівень захисту генеральному директору концерну Rheinmetall

Паппергер заявив Financial Times, що уряд Німеччини забезпечив "високий рівень безпеки навколо моєї персони".

Він не підтвердив і не спростував повідомлень про спробу замаху на нього, але сказав, що "CNN не просто в небо дивиться".