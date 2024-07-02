У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков

У ніч проти 2 липня в одній зі столичних лікарень помер казахстанський опозиційний журналіст та блогер Айдос Садиков унаслідок замаху, скоєного на нього 18 червня в Києві.

Дружина Айдоса Садикова звинуватила у смерті чоловіка президента Казахстану

Про смерть казахського опозиціонера повідомила його дружина Наталія Садикова у Facebook.

За її словами, Айдос 13 днів боровся за життя після того, як йому в голову потрапила куля, випущена кілером. У смерті чоловіка дружина звинувачує президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя в реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва, — написала Наталія Садикова. Поширити

Крім дружини, у казахстанського журналіста залишилися троє дітей.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у зв'язку зі смертю казахського журналіста змінять статті Кримінального кодексу України, за якими висунули звинувачення двом громадянам Казахстану, підозрюваним у скоєнні замаху.

Раніше їм інкримінували ч. 2 ст. 15, п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб). Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі.

Що відомо про замах на опозиційного казахського журналіста

У Шевченківському районі Києва вдень 18 червня невідомий стріляв у казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Потерпілого терміново госпіталізували. Пізніше дружина Садикова написала, що йому зробили операцію.

Нападник одразу втік. Поліція почала пошуки з метою затримання стрільця. Столична прокуратура розпочала розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.

Дружина опозиціонера Наталія Садикова висловила думку, що в її чоловіка стріляв професійний кілер. Подружжя перебувало разом в авто в момент нападу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував напад на журналіста-опозиціонера Садикова. За його словами, він доручив направити офіційні запити українській стороні щодо інциденту, у разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

21 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, яких підозрюють у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова. Це — Алтай Жаканбаєв та Мейрам Каратаєв. Одразу після замаху вони виїхали з України. Їх оголосили в міжнародний розшук.

Скільки казахів насправді підтримують Україну — відповідь добровольця “Джаза”

Доброволець з Казахстану Жасулан Дусембін із позивним “Джаз” став до лав ЗСУ у 2021 році. Він розповів, що більша частина казахів підтримують Україну.

За словами Жасулана Дусембіна, понад 80% казахів підтримують Україну.

Казахи регулярно везуть гуманітарну допомогу, ставлять “юрти незламності”, їздять у Херсон, який сильно обстрілюється, щоб пригостити людей смачним пловом.

Казахи розуміють, що вони наступні. Казахи не воюють заради грошей, а за ідею. Поширити

“Джаз” пригадує, коли він був ще школярем, старші люди розповідали, як росіяни принизливо називали казахів “калбітами, чурками, мамбетами”.