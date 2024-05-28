Помер журналіст і засновник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
Категорія
Україна
Дата публікації

Помер журналіст і засновник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко

Мартиненко
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

28 травня у Києві помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. 

Засновник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко помер 28 травня

Про смерть керівника агентства повідомили на Facebook-сторінці видання.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Засновнику агентства було 63 роки.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок, 28 травня.

Редакція online.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Мартиненка.

Що відомо про Мартиненка

Олександр Мартиненко народився у Харкові 22 серпня 1960 року. Мартиненко здобув освіту у Харківському державному університеті на економічному факультеті. Після цього він працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства в рідному університеті протягом 3 років — з 1987 по 1990 роки.

Згодом він почав журналістську діяльність. Спочатку Мартиненко працював кореспондентом і редактором відділу газети "Орієнтир Діп". Потім став головним редактором агентства "Харків-новини".

У 1992 році Олександр Мартиненко заснував агентство "Інтерфакс-Україна". Також він працював заступником голови й консультантом Адміністрації Президента України, прессекретарем Президента України, а від 2003 року обіймав посаду генерального директора "Інтерфакс-Україна".

Варто додати, що Мартиненко також був секретарем Ради з питань інформаційної політики при Президентові України (2001 — 2002 роки), а також членом Нацради з питань телебачення та радіомовлення у період з 2002 по 2003 рік.

Олександр Мартиненко — кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022 рік), ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020 рік), а з 2010 року — заслужений журналіст України.

У день смерті журналіста видання "Дзеркало тижня" повідомило, що протягом багатьох років Олександр Мартиненко публікував свої матеріали під псевдонімом — Олександр Макаров.

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