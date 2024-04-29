Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Категорія
Спорт
Дата публікації

Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко

Фоменко
Джерело:  Суспільне. Спорт

У віці 75 років помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко. Останнім часом він боровся з раковою хворобою.

Пішов із життя колишній український тренер Михайло Фоменко

На жаль, померла легенда. Легенда українського та світового футболу, — повідомив голова асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович.

Що відомо про Михайла Фоменка

Михайло Фоменко — заслужений тренер України та Грузії. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Почесний громадянин міста Суми.

Упродовж переважної частини своєї ігрової кар’єри Михайло Іванович захищав кольори київського Динамо (з 1972 до 1978 роки). Фоменко є вихованцем сумського Спартака, у складі якого й робив перші кроки на професійному рівні. До переходу в Динамо також провів сезон за луганську Зорю. 

Як тренер Фоменко попрацював з низкою українських клубів, зокрема київським Динамо, Металістом, Таврією, запорізьким Металургом. Окрім того, очолював збірну Іраку та місцевий клуб Рашид, а також національну команду Гвінеї. 

Вершиною тренерської діяльності Михайла Фоменка стала робота у збірній України. Під його керівництвом "жовто-сині" були близькими до виходу на чемпіонат світу-2014 у Бразилії, але у плей-оф кваліфікації за сумою двох матчів поступилися Франції (2:3). 

Також Фоменко став першим тренером в історії збірної України,  на чолі з яким національна команда змогла подолати відбірковий турнір до чемпіонату Європи (до того грали лише на Євро-2012 як господарі турніру, не проходячи кваліфікацію). 

Влітку 2023 року стало відомо, що Михайло Іванович лікується від онкологічного захворювання. 

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