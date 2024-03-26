Помер науковець та Герой України Ігор Юхновський
Категорія
Україна
Дата публікації

Помер науковець та Герой України Ігор Юхновський

Андрій Садовий
Ігор Юхновський

Український фізик-теоретик, перший віцепрем'єр-міністр України у 1992–1993 роках, народний депутат Ігор Юховський помер 26 березня у віці 98 років.

Помер Ігор Юхновський

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про смерть видатного українця.

Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом.

Хто такий Ігор Юхновський

Ігор Юхновський є автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Був народним депутатом України І–IV скликань.

У 1991 році Юхновський був кандидатом у президенти України, посівши 5 місце на виборах.

У 2005 році отримав звання Героя України.

Також Юхновський був співзасновником та в.о. Голови Українського інституту національної пам'яті (2006—2010).

Був почесним директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України та почесним доктором Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.

Учасник німецько-радянської війни. Брав участь, зокрема, у звільненні Львова.

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