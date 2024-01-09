Помер народний артист України Віталій Білоножко

На 71 році життя помер естрадний співак і народний артист України Віталій Білоножко. Про причину смерті артиста наразі не повідомляли.

Пішов із життя співак Віталій Білоножко

Про це стало відомо 9-го січня, з повідомлення на сторінці Facebook Буринської міської ради, що на Сумщині.

Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко, - зазначається в дописі від імені міського голови, виконавчого комітету Буринської міськради та всієї громади. Поширити

Як стало відомо журналістці Олесі Бацман, народного артиста не стало в ніч на 9-те січня. Білоножко помер в одній із київських лікарень.

Творчість Віталія Білоножко

Разом зі своєю дружиною народною артисткою Світланою Білоножко співак був засновником і організатором періодичного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець».

У грудні 1995 року Віталію Білоножку присвоїли звання народного артиста України. Він є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовим дипломантом музичної премії «Шлягер року».

За високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток і популяризацію української пісні артиста нагородили Міжнародним орденом Миколи Чудотворця у 1998 році. Білоножко був кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), «За заслуги» III ступеня (2008) та «За заслуги» II ступеня (2013).