Помер народний артист України Віталій Білоножко

На 71 році життя помер естрадний співак і народний артист України Віталій Білоножко. Про причину смерті артиста наразі не повідомляли.
Пішов із життя співак Віталій Білоножко
Про це стало відомо 9-го січня, з повідомлення на сторінці Facebook Буринської міської ради, що на Сумщині.
Як стало відомо журналістці Олесі Бацман, народного артиста не стало в ніч на 9-те січня. Білоножко помер в одній із київських лікарень.
Творчість Віталія Білоножко
Разом зі своєю дружиною народною артисткою Світланою Білоножко співак був засновником і організатором періодичного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець».
У грудні 1995 року Віталію Білоножку присвоїли звання народного артиста України. Він є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовим дипломантом музичної премії «Шлягер року».
За високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток і популяризацію української пісні артиста нагородили Міжнародним орденом Миколи Чудотворця у 1998 році. Білоножко був кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), «За заслуги» III ступеня (2008) та «За заслуги» II ступеня (2013).
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