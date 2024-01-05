Ніна Матвієнко перед смертю записала звернення до українців — відео

Донька легендарної української співачки Ніни Матвієнко, Тоня, вирішила вперше оприлюднити останнє аудіоповідомлення, яке їй надіслала мама напередодні смерті.
Останнє повідомлення від Ніни Матвієнко: про що говорила співачка
Ніна Митрофанівна відверто розповіла про те, що дуже любить життя і не хоче його відпускати.
Окрім того, співачка шкодувала, що часто ігнорували проблеми зі своїм здоров'ям.
Не забула також Ніна Матвієнко згадати про Україну: вона закликала увесь народ молитися за батьківщину та її збереження.
Чому пішла з життя Ніна Матвієнко
За словами Тіни Матвієнко, її матір хворіла на онкологію протягом чотирьох років.
Проте про це стало відомо лише на початку серпня 2023 року.
Потім стан здоров'я артистки почав стрімко погіршуватися, тому її доправили до лікарні. Саме там Ніна Матвієнко вперше дізналася про свій страшний діагноз.
У жовтні минулого року легендарна українська співачка пішла з життя. Їй було 75 років.
Ця новина шокувала багатьох українців, які любили творчість легендарної артистки.
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