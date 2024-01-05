Ніна Матвієнко перед смертю записала звернення до українців — відео

Останнє повідомлення від Ніни Матвієнко: про що говорила співачка

Ніна Митрофанівна відверто розповіла про те, що дуже любить життя і не хоче його відпускати.

Окрім того, співачка шкодувала, що часто ігнорували проблеми зі своїм здоров'ям.

Любила життя, та сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно так швидко закінчилось. Треба було кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, для чого? – розмірковувала в останньому повідомленні Народна артистка України. Поширити

Не забула також Ніна Матвієнко згадати про Україну: вона закликала увесь народ молитися за батьківщину та її збереження.

Моліться за Україну. Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я – її дитина. Вибач. Якби могла, пригорнула б до серця всю. Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності та болі. Кожен день з нею говорила, просила поносить мене подовше, – зазначила співачка. Поширити

Чому пішла з життя Ніна Матвієнко

За словами Тіни Матвієнко, її матір хворіла на онкологію протягом чотирьох років.

Проте про це стало відомо лише на початку серпня 2023 року.

Потім стан здоров'я артистки почав стрімко погіршуватися, тому її доправили до лікарні. Саме там Ніна Матвієнко вперше дізналася про свій страшний діагноз.

У жовтні минулого року легендарна українська співачка пішла з життя. Їй було 75 років.

Ця новина шокувала багатьох українців, які любили творчість легендарної артистки.