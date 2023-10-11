Квітка-душа. У Києві попрощалися з культовою співачкою Ніною Матвієнко — фото, відео

У Києві провели в останню путь народну артистку України Ніну Матвієнко. На церемонію прощання зібралося кілька тисяч людей.

У Києві простилися з Ніною Матвієнко

11 жовтня у приміщенні Національної філармонії в Києві відбулося прощання з народною артисткою України, душею української пісні – Ніною Митрофанівною Матвієнко. Співачка померла 8 жовтня у віці 75 років. Черга шанувальників таланту легендарної виконавиці розтягнулася на сотні метрів.

На місці були помічені зіркові колеги покійної зірки – фронтмен гурту "Скай" Олег Собчук, Дмитро Монатік, співак Амадор Лопес та інші. Також на прощанні присутня дочка виконавиці, співачка Тоня Матвієнко.

Поховають улюбленицю мільйонів глядачів і слухачів на Звіринецькому кладовищі.

Ігор Курилів, в. о. голови хору ім. Г. Верьовки, вшанував памʼять зірки, назвавши її "доброю та хорошою" людиною з власним почерком у музиці.

Над білосніжною труною Матвієнко заспівали учасники хору ім. Г. Верьовки. У залі зібралися ЗМІ та близькі зірки.

До Ніни Матвієнко по черзі підходили фанати та знайомі, які зі сльозами на очах прощаються із знаменитістю. Біля труни співчуття приймають Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян.

Попрощатися з народною артисткою України та висловити свої щирі слова співчуття її рідним прийшов також мер Києва Віталій Кличко. Пізніше прибув голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв зачитав слова прощання від президента України Володимира Зеленського.

Приємними словами Ніну Митрофанівну згадав виконавець Фагот. Смерть зірки він назвав трагедією, а також пригадав, як артистка любила експериментувати і завжди несла позитив.

Вона така серйозна завжди була, безапеляційна навіть, але постійно були бісики в оченятах і натяк на усмішку, – сказав виконавець. Поширити

На церемонії також помітили Павла Зіброва, Влада Дарвіна, акторів Анатолія Гнатюка, Олексія Тритенка, Ромама Недзельського, Олега Скрипку, Віктора Павліка, Ауріку Ротару, Сергія Пермана, Юрія Рибчинського та Світлану Білоножко.

За три години прощання людей у філармонії не стало менше. Українці продовжували займати чергу, щоб востаннє побачити улюблену співачку.

Хоча не обійшлося і без скандалу. На похороні Ніни Матвієнко помітили зрадників з дуету "Кролики" Володимира Данильця і Володимира Моїсєєнка.

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Раніше вони підтримували тези кремлівської пропаганди та знімалися на російському каналі, а також неодноразово відвідували окупований Крим. А у 2019 році "Кролики" потрапили до бази "Миротворець".

Ніна Матвієнко: раптова смерть зірки

Станом на ранок 8 жовтня немає жодної інформації про те, що могло стати причиною смерті зірки.

Варто зазначити, що відома співачка не дожила лише два дні до свого 76-річчя.

Тоня Матвієнко повідомила шанувальникам про смерть мами на своїй Фейстук-сторінці. Зірка не розповіла деталей.

Вона лише опублікувала усміхнене фото артистки.